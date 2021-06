Las elecciones en Yucatán 2021 está por realizarse y a continuación te ofrecemos una guía de puntos que debes considerar para ir a votar, cumpliendo los protocolos ante el Covid-19.

¿Qué día son las elecciones en Yucatán 2021?

Las elecciones 2021 en Yucatán y los otros 31 estados de México son el próximo domingo 6 de junio.

¿Qué cargos se elegirán?

El 6 de junio en el país habrá elecciones federales y locales. En las primeras se elegirá a 300 diputados federales de mayoría relativa, es decir, los que tengan más votos durante la jornada electoral en cada uno de los 300 distritos electorales en que está dividido el país.

Además, habrá 200 legisladores que se escogerán por representación proporcional, esto implica que de acuerdo con el porcentaje de votación total obtenida por cada partido se le asignará determinado número de curules en San Lázaro.

De esos 300 diputados de mayoría relativa, cinco serán yucatecos, uno por cada distrito federal en la entidad.

En el caso de las elecciones locales, en Yucatán se renovarán las 106 alcaldías del Estado. Además, para el Congreso de Yucatán se elegirá a 15 diputados de mayoría relativa y 10 más por representación proporcional. El proceso federal lo organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) y el local, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac).

¿En qué estados elegirán gobernador?

Aunque no es el caso de Yucatán, hay 15 estados en los que se elegirá nuevo gobernador. Estos son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa.

¿Cómo ubico mi casilla electoral?

La respuesta está en el número de la sección electoral a la que pertenece tu domicilio. A cada sección se asigna una casilla electoral. El número de tu sección electoral se encuentra en tu credencial del INE, debajo de los datos personales y junto a los que hacen referencia al estado y municipio en el que vives. Luego, puedes ingresar al sitio ubicatucasilla.ine.mx, el cual fue habilitado el 1 de junio y en el cual puedes encontrar tu casilla.

El número de la sección electoral se encuentra escrito en la credencial del INE

¿Dónde hay casillas especiales?

En Yucatán habrá 13 casillas especiales para quienes se encuentra fuera de su sección electoral. En Mérida habrá seis, en Progreso dos y en Izamal, Tekax, Ticul, Tinum y Valladolid, una.

¿A qué hora abren y cierran las casillas?

En Yucatán se instalarán 2,816 casillas. El horario de apertura de casillas electorales en el país es a las 8 de la mañana. El horario de cierre es a las 6 de la tarde; sin embargo, este puede extenderse si a esa hora aún hay personas formadas en la fila y en espera de votar.

Las boletas electorales

En la jornada electoral te entregarán tres boletas. Una dirá "Diputaciones federales" e incluirá los nombres de los aspirantes a representar en la Cámara de Diputados a tu distrito. Los distritos federales de Yucatán tienen entre 7 y 10 candidatos, para hacer un total de 45 postulantes.

Otra boleta dirá "Diputaciones locales". Son 146 los yucatecos que aspiran a una de las 15 curules de mayoría relativa disponibles en el congreso local. Una más dirá "Ayuntamiento". Con esta se elige al presidente municipal y el síndico del municipio en que vivas.

¿Cómo marcar la boleta electoral?

En esta ocasión, por cuestiones sanitarias, se recomienda que lleves tu propio bolígrafo o plumón. Sin embargo, en la casilla habrá a tu disposición. En la boleta solo debes marcar el nombre del candidato que elijas. Si marcas más de un nombre distinto tu voto se anulará. En algunos casos varios partidos postulan a la misma persona, solo en ese caso sería válido marcar varias veces el nombre del mismo candidato. Sin embargo, solo se sumará un voto a la persona elegida. Otra forma de invalidar la boleta es tacharla por completo.

⚠️ Esta es tu guía práctica para saber cómo marcar la boleta electoral este 6 de junio. #Elecciones2021MX #Certeza2021 https://t.co/Bcqtmedc70 pic.twitter.com/SuZ7gZxDNV — @INEMexico (@INEMexico) May 25, 2021

Elecciones 2021 en Yucatán: protocolo Covid-19 para votar

Es obligatorio el uso del cubrebocas .

. Procura guardar la sana distancia en las filas de espera. A la casilla solo se permitirá el acceso de dos personas.

en las filas de espera. A la casilla solo se permitirá el acceso de dos personas. Como ya mencionamos, puedes llevar tu propio bolígrafo o plumón.

o plumón. A la entrada, un funcionario de casilla te dará alcohol en gel antes de ingresar. Si lo prefieres, puedes llevar el tuyo.

¿Cómo será el proceso de votación?

A fin de tener el menor contacto posible, al llegar a la mesa de casilla deberás mostrar tu credencial . Los funcionarios podrían pedirte que te quites el cubrebocas solo para comprobar que la fotografía de la mica coincide con tu rostro.

. Los funcionarios podrían pedirte que te quites el cubrebocas solo para comprobar que la fotografía de la mica coincide con tu rostro. Luego, te entregarán las boletas electorales . Tu credencial podrás dejarla sobre la mesa. Solo tu la manipularás.

. Tu credencial podrás dejarla sobre la mesa. Solo tu la manipularás. En el caso de las mamparas para emitir el voto, en esta ocasión no tendrán cortinas a fin de evitar superficies de contacto. Sin embargo, solo uno de los lados estará disponible para sufragar, mientras que el otro permanecerá vacío a fin de mantener el secreto del voto.

a fin de evitar superficies de contacto. Sin embargo, solo uno de los lados estará disponible para sufragar, mientras que el otro permanecerá vacío a fin de mantener el Luego de depositar las boletas en las urnas , regresarás a la mesa de votación a fin de que coloques tu mica en la perforadora. Posterior a ello, tu pulgar será marcado con tinta indeleble.

, regresarás a la mesa de votación a fin de que coloques tu mica en la perforadora. Posterior a ello, tu pulgar será marcado con tinta indeleble. Todos los funcionarios de casilla deberán tener cubrebocas y caretas. Además, antes de la jornada y cada tres horas se realizará un proceso de limpieza y sanitización. En el siguiente vídeo difundido por el INE se pueden conocer los detalles.

¿Cuándo comienza el silencio electoral?

El silencio electoral en México comienza en el primer minuto del jueves 3 de junio, es decir, tres días antes de la jornada electoral. En este periodo los partidos políticos y candidatos ya no pueden hacer campañas o emitir mensajes para promoverse. Son los días que destina la autoridad electoral para que los ciudadanos reflexionen el sentido de su voto. El cierre de campañas electorales es hasta las 11:59 de la noche del miércoles 2 de junio.

¿Cuándo comienza y termina la ley seca en Yucatán?

La secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra, informó ayer que la Ley Seca en Yucatán comenzará a partir de los primeros minutos del sábado 5 y hasta el lunes 7 de junio a las 23:59 horas, lapso en la que estará en vigor esta restricción. En este tiempo no habrá venta de bebidas alcohólicas en la entidad.

¿Habrá jornada de vacunación el día de las elecciones?

No. El gobernador Mauricio Vila Dosal confirmó que los sitios en los que se aplican vacunas concluirán labores a las 12 del día del sábado, debido a que los elementos del Ejército mexicano tendrán que efectuar otras tareas en el marco de la jornada electoral. El domingo no habrá vacunación en el país. Las personas que no alcancen ser vacunadas ese día podrán acudir el lunes 7 de junio a recibir el biológico.

Te puede interesar: