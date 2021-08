Habrá Concejo en Uayma

Nueva elección, en una fecha aún por determinar

UAYMA.— Tras las elecciones violentas del pasado 6 de junio en este municipio, y la impugnación que hicieron los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Acción Nacional (PAN), el Tribunal Federal Electoral de Poder Judicial de la Federación decidió anular los resultados de la contienda y anunciar nuevas elecciones, cuya fecha aún no se ha definido.

Mientras tanto el Congreso del Estado determinará nombrar a un Concejo Municipal, a partir del 1 de septiembre, fecha en que deben entrar los nuevos alcaldes. En el caso de este municipio la alcaldesa priista Yamili Cupul Vázquez, es quien aún funge como primer edil y fue candidata para repetir en el cargo.

El pasado 6 de junio, luego de concluir la jornada electoral en la que se presumía ganaría la alcaldesa priista Cupul Vázquez, grupos de simpatizantes del PAN y de Morena protagonizaron una batalla campal contra priistas, en la que se salieron a relucir pedradas, y luego irrumpieron en el Palacio Municipal, destruyeron el portón de acceso, se robaron dos casillas y las quemaron, además que se apropiaron también de diversos documentos del inmueble.

Con la llegada de la Policía estatal, los manifestantes, se dieron a la fuga, por lo que la primera edil interpuso las denuncias correspondientes ante la Fiscalía por los daños causados en el Palacio Municipal, que desde entonces se encuentra sin gente en el interior, incluso no se observa a los funcionarios y se presume que la alcaldesa siguió despachando en su casa.

Los candidatos de ese entonces, Armín Castillo Heliodoro, de Morena, y Arely Coronado Martín, del PAN, impugnaron las elecciones, denunciando que se cometió el turismo electoral, lo cual se denunció días antes de la contienda, pero las autoridades electorales no actuaron en consecuencia en su momento, lo cual indignó a la gente de la comunidad.

Luego de dos meses de las elecciones la sala regional del Tribunal Electoral de la Federación con sede en Xalapa, ordenó anular las elecciones, debido a que no contó con la certeza de haber sido una elección transparente, además que los votos rescatados no alcanzan ni el 20% de lo que se requiere para validarla, de modo que se organizarán nuevas elecciones, pero hasta el momento no se indica la fecha.

Mientras se organizan nuevas elecciones, de acuerdo a la ley, el Congreso del Estado debe nombrar un Concejo Municipal que tomará posesión a partir del 1 de septiembre, y lo deberá hacer la actual legislatura local, antes que concluya el periodo legislativo.

En el municipio normalmente se instalan cinto casillas, cuatro de ellas en la cabecera: dos en el Palacio Municipal, una en la colonia “Emiliano Zapata” y la cuarta en una escuela primaria. La quinta se instala en la comisaría de Santa María Aznar.

Las dos que se instalan en el Palacio Municipal, fueron las que se quemaron, pues son justamente en donde es mucho más copiosa la votación, pues ahí acuden a votar los habitantes de la comisaría de San Lorenzo.

De acuerdo con los datos recabados, son alrededor de 3,500 los que conforman el padrón electoral de ese municipio y casi siempre son alrededor de 3,000 los que votan en cada elección.

En el pueblo, al menos hasta ayer no se tenía conocimiento de la decisión electoral, solo los candidatos y la aún alcaldesa sabían al respecto.— Juan Antonio Osorio Osorno