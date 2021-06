Jornada con incidentes

Quema de boletas y más daños en el interior del estado

En el cierre de casillas se registraron actos de violencia, por los que incluso se perdieron 10 paquetes electorales y los consejos distritales federales del interior del estado presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pero de ninguna manera ponen en riesgo las elecciones de Yucatán.

Esto lo afirmó ayer Fernando Balmes Pérez, presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

Ayer por la tarde, antes de declarar clausurada la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral que se inició a las ocho de la mañana, el funcionario federal confirmó también que de nuevo se registró una buena afluencia a las urnas el pasado domingo, que se espera sea de un 63%, superior a la media nacional que fue del 51%.

Al reanudar la sesión a las 11:40 horas se informó que los consejos distritales 01 con sede en Valladolid, 03 y 04, ambos en Mérida, ya habían concluido su proceso de recepción de paquetes electorales incluso ya pegaron en las fachadas de sus oficinas las mantas con los resultados preliminares de las elecciones de diputados federales en esas demarcaciones.

En los distritos 02 con sede en Progreso y 05 en Ticul señaló que solo falta terminar de capturar los resultados para cerrar sus sesiones, que en el caso del 05 se llevaría un poco más de tiempo porque dos de sus paquetes se encontraban en los consejos municipales de Peto y Tixméhuac.

Ayer mismo fueron a recogerlos, se integraron al consejo federal y dieron por concluida la jornada electoral.

En el distrito 02 faltaban por llegar unos cuantos paquetes que se tardaron por la distancia de las poblaciones, pero ya estaban en camino.

Asimismo, en la sesión de la Junta Local se informó que en los distritos 01 y 02 se registraron incidentes violentos, por los cuales se perdieron 10 paquetes electorales, aunque al parecer se cuenta con las actas, así que no afectaría el proceso electoral en esos distritos.

Las pérdidas de esos paquetes electorales fueron porque en Yaxkukul quemaron varios paquetes y en Uayma se registraron actos violentos que incluyó igual la destrucción de boletas.

Se decretó un nuevo receso antes de retomar la sesión por última vez a las 18 horas, para clausurarla; cuando ya los paquetes estaban en todos los consejos distritales, éstos concluyeron esta etapa del proceso. Balmes Pérez explicó que principalmente en el distrito 01 hubo incidentes violentos, pero las autoridades los atendieron.

“Estamos hablando de 10 paquetes que no llegaron a los consejos distritales por estos incidentes violentos, porque fueron destruidos o quemados. Esto no pone en riesgo la jornada electoral, la intervención de las autoridades policíacas y de la Guardia Nacional evitó que se pudieran volver más complejos y por eso no pusieron en riesgo el proceso”, dijo.

“Hubo actos violentos, no se puede negar, es el resultado de los paquetes que nos destruyeron. Es lamentable que sucediera, tuvimos el apoyo de las autoridades para prevenir que sea más complejo el problema, pero sí es lamentable esto que se dio en el desarrollo del cierre de casillas, cuando ya se tiene el cómputo, pues hay personas que tratan de hacer fallar las cosas”, reiteró.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Violencia Domingo de elecciones

Más de la entrevista del titular de la Junta Local del INE sobre los incidentes en los comicios.

Instancia

Aunque no tiene la certeza de qué sucedió, sabe que paquetes electorales fueron destruidos y eso tienen que lamentarlo; por supuesto, los responsables de los consejos distritales ya interpusieron las denuncias ante la Fepade.

Retenida

Entre estos hechos lamentables, Balmes Pérez informó que en Progreso retuvieron a una joven capacitadora electoral, no querían liberarla y trataban de involucrarla en otras cosas, pero intervino la Guardia Nacional, se nombró una comisión para acudir a atender el asunto y alrededor de las cuatro de la madrugada la liberaron, fue cuando se fueron a un receso, antes de reanudar la sesión a las 11:40 horas y alrededor de las 18 horas la clausuraron.