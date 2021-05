Julián Zacarías Curi dialoga con vecinos de Paraíso y Chicxulub

PROGRESO.— A tres semanas de que concluyan las campañas políticas, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la presidencia municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, continúa acercándose a los ciudadanos de las comisarías, y ayer por la tarde acudió a Paraíso y posteriormente al puerto de Chicxulub para pedir de nueva cuenta su voto y continuar con sus proyectos a favor de la infraestructura de ambas localidades.

Para la actividad proselitista en Paraíso, el abanderado panista estuvo acompañado de su esposa Alma Rosa Gutiérrez Novelo, con quien recordó a los habitantes la serie de trabajos que se hicieron en la localidad durante su cargo como alcalde, aún con las limitantes de la actual pandemia.

Entre dichas acciones destacan la repavimentación de calles, la instalación de tomas eléctricas y pozos, apoyos de vivienda, rehabilitación del campo de fútbol e incluso la construcción de un quiosco y un nuevo parador fotográfico, éstos en el parque de la entrada a la comisaría.

Zacarías Curi resaltó que el resultado de sus gestiones no solo se debe al apoyo del gobierno estatal, sino también de la iniciativa privada, ya que gracias a la inversión de empresas socialmente responsables se ha podido beneficiar más y mejor a la población.

“Estoy convencido de que si empresas quieren venir a invertir al municipio es importante invitarlas a que participen socialmente a favor de la comunidad; a Paraíso le falta mejorar su infraestructura, y para eso estoy aquí, para pedirles que me permitan continuar con mi gestión, para traer más proyectos a favor de su comisaría y poder avanzar como ustedes lo necesitan”, alentó Zacarías Curi.

Reunión en Chicxulub

Luego de saludar a los habitantes de dicha localidad, el candidato se trasladó al puerto de Chicxulub donde ejidatarios de aquella comisaría porteña, quienes agradecieron la apertura para el diálogo y la oportunidad de conocer la dinámica de trabajo que propone el candidato a fin incluirlos.

En ese contexto, el aspirante a la reelección de Progreso destacó la importancia de conocer las necesidades de la población y tener una buena comunicación con las partes a fin de atender dichas solicitudes; mencionó que al inicio de su gestión había un proyecto para construir un Centro de Salud en Chicxulub puerto.

“Cuando entré a la administración e hice un recuento con el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, de las promesas que hicimos en campaña, definitivamente estaba en nuestros proyectos un hospital para Chicxulub puerto, y después de una serie de gestiones, la Secretaria de Salud me envía un documento donde se autoriza la construcción de un Centro de Salud nuevo, pero me indican que hay que conseguir el terreno, incluso me dieron hasta las medidas”, explicó.

El Ayuntamiento no tiene terrenos

Y ahondó: “de esto, se lo pasé a la autoridad auxiliar, pues el Ayuntamiento de Progreso como tal no tiene terrenos, de ser así, ya hubiéramos hecho la unidad deportiva que también habíamos anunciado, y es ahí donde comienza una serie de situaciones en las que no había ayuda ni coordinación, ni participación alguna, lo que derivó a que este puerto no recibiera tan importante obra”, dijo el candidato.

Invitó a los ejidatarios a hacerse más partícipes y a mantener un contacto directo con los gobiernos a fin de evitar malentendidos que pudieran perjudicar el bienestar de su comunidad.

Finalmente, Zacarías Curi agradeció la confianza de los comisarios ejidales, luego de expresar sus inquietudes, y los alentó a conocer los casos de éxito que ha tenido con los ejidatarios de otras comisarías como la de Chelem, donde se está ampliando el cementerio gracias a que el ejido donó una extensión de terreno y se respondió a la petición de los habitantes.