La derrota de Morena en Yucatán, ''vergonzosa''

El líder nacional de Morena debe renunciar, opinan

Miguel Martínez Contreras, titular estatal de la Coordinación Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena, atribuyó la derrota electoral de Morena en el Estado al “chapulineo” de candidatos ajenos a la militancia del partido, a la falta de acercamiento a las bases para la conformación de sus cuadros y a que las campañas fueron manejadas por personas afines a los partidos de origen de los candidatos impuestos por la dirigencia nacional.

“En Morena no tenemos nada que celebrar, ha sido una vergonzosa derrota con la que hemos perdido la mejor oportunidad de ser gobierno en Yucatán; Mario Delgado debería renunciar a la dirigencia del partido ante el fracaso de Morena en Yucatán, donde si bien ahora gobierna en más municipios, se perdieron importantes bastiones y ahora gobierna a menos yucatecos que los que comenzó a gobernar en 2018” dijo Martínez Contreras.

En rueda de prensa el dirigente, quien estuvo acompañado de los militantes Consuelo Velázquez Carranza, María Canché Chay y Humberto Guillén Martín, ofreció cifras: mientras en 2018, con menos recursos, el candidato de Morena a la alcaldía de Mérida, Fernando Xacur, obtuvo en las urnas 113,000 votos, en el recién concluido proceso Verónica Camino Farjat, con más presupuesto, apenas logró 72,000.

Es decir, de un proceso a otro 41,000 personas le retiraron su confianza a Morena en la capital yucateca.

“Morena ganó seis alcaldías, repitió en Temozón, pero perdió los bastiones de Valladolid y Hocabá, así es como el partido pasa de gobernar a 108,000 yucatecos a 82,900”, lamentó.

“Los históricos no somos histéricos (en alusión a la forma en que Mario Delgado se refirió a las bases que rechazaban la candidatura de Verónica Camino y otros políticos emanados de otros partidos e impuestos para competir con los colores de Morena en Yucatán), somos militantes leales que desde el momento que dejamos de ser consultados por la cúpula y ésta impuso ‘chapulines’, sabíamos que todo estaba perdido, nos sentimos traicionados... y es que los morenistas auténticos no mienten, no roban y no traicionan; Mario Delgado debe renunciar ante este fracaso en Yucatán”.— Emanuel Rincón Becerra

“Verónica ni se inmuta”

“Lo más triste es que Verónica Camino ni se inmuta, ella regresa a su senaduría y la militancia de Yucatán, a levantar el tiradero de la derrota en Mérida y Yucatán”, dijo Miguel Martínez.

“Tomará tiempo”

“Ahora el trabajo será desde abajo, puerta por puerta, comunidad tras comunidad, recuperar la confianza, a los militantes que abandonaron las filas, a los simpatizantes, a las nuevas generaciones, y eso tomará tiempo...” acotó.

Sin rendición de cuentas

Por otro lado, subrayó que aún no se ha explicado en qué se invirtieron más de 5 millones 650 mil pesos originalmente destinados a Morena Yucatán para la “promoción del voto”, recursos de los cuales “no se han rendido cuentas”.