Las candidaturas indígenas, sin un criterio definido, dice investigador

Las contradicciones en los recientes casos de revocación de candidaturas por incumplimiento de las condiciones de indígena hacen pensar a Efraín Poot Capetillo, investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, que las autoridades que aplican la justicia electoral deben unificar criterios y clarificar la identidad de la persona para que sea considerada indígena.

También dijo que ya es tiempo que las autoridades autoricen la figura política de diputado y regidor indígena, con requisitos muy claros y una división territorial que sea representativa de esta población.

El antropólogo, investigador en ciencias y cultura política del Centro Regional “Doctor Hideyo Noguchi” de la Uady recordó que en la revocación de candidaturas en distritos electorales indígenas el Consejo General del INE y los tribunales electorales federales resolvieron de distintas formas y criterios.

Esos fallos dejaron fuera de la elección a los yucatecos Liborio Vidal Aguilar, del PAN; Alpha Tavera Escalante, Morena; y Jorge Canul Rubio, Movimiento Ciudadano; para el INE si cumplieron la autoadscripción calificada, pero para los tribunales electorales federales no fue así.

“El Consejo General el INE emitió la mejor resolución sobre esas candidaturas, mientras que los tribunales electorales (la Sala Regional y la Sala Superior del Trife) mostraron desconocimiento total y que no tienen idea de este tema”, señaló. “Las diversas normatividades están atrasadas en asuntos indígenas no solo en lo electoral, sino en la atención integral de los indígenas en todas las instancias”.

En su opinión, la parte positiva de la cancelación de candidaturas por no ser indígenas es que genera una mayor sensibilidad y conciencia de que las etnias y los afrodescendientes están con grandes rezagos en sus derechos, están en desventaja en todo, desde lo económico porque es la clase más pobre hasta lo social porque los discriminan, en lo político porque no tienen acceso a los cargos de elección popular y son potenciales víctimas de violencia.

Acuerdos

“A los indígenas se les debe atender en forma holística, de manera global e integral porque las acciones atomizadas son loables, pero son en forma separada y no se articulan para que reconozcan su interculturalidad”, señaló. “La mejor forma de atender integralmente a los indígenas es que se retomen los Acuerdos de San Andrés que propusieron en la agenda gubernamental los zapatistas”.

Para el maestro en antropología, hay disparidad de reconocimiento en los pueblos indígenas porque en algunos se reconoce su autoridad de acuerdo con sus usos y costumbres, en otros no existen, promueven el reconocimiento legal como jueces indígenas, auxiliares del ayuntamiento y regidores indígenas, pero no hay una claridad de cómo definen el estatus de indígena.

Solo existe la autoadscripción que reconoce si es o no indígena, pero queda a criterio de las instituciones. No hay ninguna instancia que emita algún certificado, ni un perfil, ni rastros antropológicos ni indicaciones culturales, habla de lenguaje étnico o genotipo. Todo queda a criterio.

En el caso de Yucatán, explicó, no se puede guiar por el apellido, por los rasgos físicos, por el dialecto, nadie puede acreditar que uno es de origen maya y todo se define con el concepto del esencialismo para determinar tú eres maya, tú no eres.

Incluso, no por el hecho de ser güero, tener ojos azules, tener apellidos no mayas, no puedas considerarte indígena, dijo. Si naces en el pueblo maya, si vives en la comunidad, si hablas el lenguaje maya, si conoces la cultura y las costumbres indígenas, si haz gobernado una comunidad indígena se puede considerar como indígena.

“La autoridad electoral descalificó el apellido Canul y el hecho de que dos candidatos hayan gobernado comunidades indígenas (Liborio Vidal y Alpha Tavera), eso es lo paradójico y exhibe el desconocimiento de los tribunales electorales federales”, indicó.

“En otros casos sí consideraron la autoadscripción con el solo hecho de que el candidato gobernó a la población indígena o casos donde ni siquiera tomaron en cuenta esa condición para dar la candidatura”.

“Ya hay diputado migrante, ¿por qué no tener diputado indígena, regidor indígena? No se necesitaría aumentar el número de legisladores o regidurías, solo es revisar la distribución territorial y con base en ello formar distritos indígenas para que el diputado surja de la comunidad indígena, pero votarían todos los electores”.— Joaquín Chan Caamal

Candidatos Elemento indígena

Las candidaturas indígenas parecen aún no tener muy claros sus criterios.

Identidad

Efraín Poot Capetillo, investigador de la Uady, recordó que solo en el oriente del estado hay comunidades indígenas, pero hace años hubo grupos que enarbolaron la identidad indígena como los Xiu y Cocom, que fueron diputados, argumentaban que eran de la nobleza indígena maya. Ellos fueron postulados por un partido político y habría qué revisar sus actuaciones legislativas para conocer si de verdad promovieron los derechos de los indígenas mayas yucatecos.