Aprueba el INE la inscripción del político panista

TIZIMÍN.— “Todo tiene un proceso, no hay nada oficial, tenemos que esperar los tiempos”, dijo ayer el ex regidor Sergio Enrique Chalé Cauich quien fue inscrito como suplente de Liborio Vidal Aguilar para la candidatura del PAN para diputado federal por el Distrito I.

Recientemente se comenzó a difundir en redes sociales un comunicado del Consejo Distrital Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuando a que se había aprobado la solicitud de registro del ciudadano Sergio Chalé Cauich como candidato propietario por el principio de mayoría relativa para contender por el PAN.

Según el boletín los integrantes del I Consejo Distrital Electoral con sede en Valladolid le aprobaron la petición partidista presentada a efecto de acatar lo ordenado por la autoridad jurisdiccional.

La solicitud que fue aprobada se presentó desde el pasado 25 de abril en acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Regional el pasado 23 de abril de 2021.

Requisitos

Incluso, el acuerdo indica que para cumplir el requisito de la adscripción calificada indígena establecida en el artículo 2 de la Constitución, fue necesario que el partido presentara las constancias que acreditan la existencia de vínculo efectivo de la persona que se postula con las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas distintivas de la comunidad a la que pertenece.

Según el comunicado se presentaron todas las evidencias e incluso una escritura pública emitida en febrero de 2005 como parte de la constitución de la Asociación civil “Koox Lakin” a la que pertenece Sergio Chalé cuyos fines son de asistencia social para el desarrollo integral de los pueblos, comunidades indígenas y productores rurales del Estado.

Aunque el Partido Acción Nacional no se ha promulgado al respecto, en el interior del partido se comenta que de no quedar Liborio Vidal, sería Chalé Cauich el sustituto.

"Nada oficial"

Al respecto se buscó ayer a Sergio Chalé quien fue regidor y uno de los más allegados al ex alcalde priista Jorge Vales Traconis en la pasada administración, quien dijo que no podía hacer declaraciones pues no había nada oficial.

Admitió que se le hizo la invitación y se le dio al INE lo que pide, pero están en espera de un resolutivo.

“Yo respeto las opiniones de los demás, se trata de algo que ver con civilidad y debemos respetar las decisiones y esperar los tiempos”.

Sergio Chalé dijo que está viendo bastante bien el proyecto, en referencia a la campaña de Liborio Vidal, “sin embargo los resultados los veremos más adelante, quizá el día de las elecciones”, expresó.