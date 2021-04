Licencia del alcalde de Tizimín para tener “piso parejo”

En Tizimín, Reyes Aguiñaga Medina es edil interino

TIZIMÍN.— A unas horas de que inicien las campañas, el alcalde Mario González González solicitó licencia ayer para separarse del cargo para buscar la reelección como abanderado del PRI a la presidencia municipal y asumió el cargo, de manera provisional, Reyes Gaspar Aguiñaga Medina, quien fungía como secretario municipal.

González González pidió licencia para buscar de nueva cuenta la alcaldía de Tizimín para el período 2021-2024, ejerciendo el derecho de todo ciudadano de votar y ser votado.

“Las leyes no me obligan a solicitar licencia, pero lo hago convencido de que es lo correcto y con el objeto de impulsar la equidad y los tizimileños participen en una campaña electoral donde habrá piso parejo y las mismas condiciones para todos los contendientes.

“ Del mismo modo, para que la ciudadanía tenga la certeza de que no habrá uso indebido de recursos públicos del Ayuntamiento en nuestra campaña.

“Nos conduciremos con apego a la legislación electoral vigente”, aseguró.

También señaló que como presidente municipal “siempre cumplí e hice cumplir la ley, y como ciudadano lo seguiré haciendo”.

Agradeció a los regidores, a los directores, coordinadores y trabajadores del Ayuntamiento por su labor y disposición para trabajar en favor de la ciudadanía.

“A los tizimileños, toda mi gratitud y cariño”.

El Cabildo aprobó la licencia de Mario González y dio su aprobación para que el secretario Reyes Aguiñaga Medina asuma el cargo en forma provisional.

El director de Obras Públicas, José Díaz Marrufo, quien era el regidor suplente de González González pasó a formar parte del cuerpo edilicio.

El presidente municipal provisional, Reyes Aguiñaga Medina, afirmó que dará continuidad a la labor desarrollada por Mario González y dijo que los ciudadanos seguirán teniendo servicios públicos municipales de calidad y no se bajará la guardia en temas como la basura, bacheo, limpieza de espacios públicos y agua potable.

“La seguridad seguirá siendo una prioridad en la administración municipal.

Dijo que las obras aprobadas se llevarán al cabo conforme a lo planeado y pidió a los tizimileños que le tengan confianza puesto que pondrá su mejor esfuerzo para que las acciones del Ayuntamiento se traduzcan en beneficios para la ciudadanía.

En un mensaje, el alcalde ya con licencia afirmó que goza de mucha salud y paz espiritual y agradeció la oportunidad de poner su capacidad al servicio de los tizimileños.

“Iniciamos esta campaña política con un único objetivo: servir a las familias tizimileñas, como lo hicimos en 2 años y 7 meses de la administración municipal.

“La pandemia, los fenómenos naturales y los recortes al presupuesto frenaron muchos proyectos, se perdieron empleos, decreció la economía, obras que se contemplaron tuvieron que cancelarse o dejar para mejor ocasión porque las necesidades más apremiantes obligaron a reorientar el gasto público”.

Hizo notar que, en los últimos dos años y medio, “propuestas de gobierno a nivel mundial, en el ámbito federal, en el gobierno del Estado y hay que reconocerlo, también a nivel municipal, no se concretaron”.

Mario González reconoció que “en el ejercicio de gobierno no pudimos atender todas las solicitudes de los ciudadanos, no porque no quisiéramos, sino porque los recursos no fueron suficientes”.

Remarcó que “el coronavirus no distinguió niveles de gobierno ni colores. Quien diga lo contrario, miente”.

El ahora alcalde con licencia señaló que “en la etapa más difícil en la historia de Tizimín mantuvimos la unión y la concordia, trabajamos para todos y, a pesar de la adversidad, no endeudamos al municipio, manejamos con orden los recursos y hemos sido una administración transparente y con rendición de cuentas en tiempo y forma como marca la ley”.

“Quienes auditan los recursos públicos que se manejan en Tizimín saben que hemos hecho un manejo honesto de tus impuestos,--- indicó.

“Que hace falta por hacer, sí; todos lo sabemos, pero la fe nos mantiene unidos, la esperanza está presente y estamos listos para crecer juntos sociedad y gobierno para atender los pendientes con la ciudadanía.

“Los tizimileños son testigos de que como alcalde trabajé sin descanso, regresamos a las colonias, fraccionamientos y comisarías para estar cerca de las familias tizimileñas, las atendimos y dimos respuesta a muchas demandas”.

“Las obras y acciones con sentido social ahí están beneficiando a los tizimileños que más lo necesitan”.

También dijo que quienes utilizan la mentira y la guerra sucia sólo buscan dividir y frenar el desarrollo del pueblo tizimileño.

Desde su óptica, González González aseveró que la política “sirve para hacer amigos y no enemigos y hoy más que nunca en estos tiempos difíciles que nos ha tocado enfrentar sigamos empleando el dialogo y el consenso como herramientas para sacar adelante al municipio de Tizimín”.

“Estamos para sumar y no restar. Estamos para construir y no destruir. Estamos para seguir trabajando por el desarrollo de Tizimín”, reafirmó.

“Lo hemos hecho siempre a través del trabajo en equipo y con la plena coordinación con los distintos niveles de gobierno”.

“La vacunación de los adultos mayores fue un claro ejemplo de lo anterior y con su llegada se dan los primeros pasos para salir de esta crisis económica y sanitaria que será recordada como la etapa más dura y difícil de nuestra historia”, afirmó.

Mario González dijo que “nuestro municipio seguirá brillando, tenemos con qué y estamos seguros que las familias tizimileñas nos darán de nuevo la confianza para aspirar a ser el mejor municipio del Estado y que hoy es el orgullo de Yucatán”.

“¡Sigamos construyendo juntos!”, exclamó el candidato priista.