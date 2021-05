Líder nacional del PRI encabeza un acto en Mérida

Los candidatos del PRI a la diputación federal por el Distrito III, Pablo Gamboa Miner, y a la presidencia municipal de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín, manifestaron a los integrantes de su estructura partidista y al presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, que ellos ganarán la elección del 6 de junio.

Al acto asistieron el exgobernador Rolando Zapata Bello y el líder de la bancada del PRI en el Congreso local, Felipe Cervera Hernández.

Pablo Gamboa dijo que confía en que saldrá victorioso porque su estructura está dando todo en la calle.

“Gracias Pablo por esta estructura con la que vamos a ganar la presidencia municipal”, afirmó Jorge Carlos Ramírez, quien rememoró el debate, que no fue, organizado por el Iepac y donde, dijo, su principal oponente Renán Barrera leyó las respuestas y se niega a sostener uno cara a cara.

Expuso cada pregunta y las respuestas con números poco comprobables que dio su oponente del PAN y “las propuestas verdaderas y realizables” que él hizo para atender las demandas de los ciudadanos.

Ramírez Marín también resaltó el gasto en imagen del candidato panista para que salga todos los días en el periódico y el pago de asesoría de su administración. Incluso, calificó como una desvergüenza que estén aceptando a ex priistas como Celia Rivas, Liborio Vidal y William Sosa y si no tuvieran dinero, no tendrían cabida en el PAN.

El candidato también destacó la presencia del ex gobernador Rolando Zapata y del líder del Congreso.

En el medio político han surgido rumores que el exgobernador Rolando Zapata y Víctor Caballero apoyan tras bambalinas a la candidata de Morena, Verónica Camino.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que el partido no es perfecto, cometió errores, “pero los priistas saben gobernar, saben atender a la gente, lograron desarrollo y crecimiento económico, y en cambio en el actual gobierno federal no hay inversiones ni crecimiento económico”.

Afirmó que la sociedad está harta de la corrupción y la impunidad, pero “la ciudadanía está mas harta de los que no cumplen y no saben dar soluciones a los problemas”.

Moreno Cárdenas afirmó que las “elecciones se ganan con votos, hay que trabajar en el territorio. Los que están aquí en este evento saben dónde viven los priistas, hay que convencerlos para que nos apoyen”.

“Hay que ser generosos en estos momentos difíciles del partido, eso será fundamental para ganar. El buen priista habla bien del partido tanto en privado como en público. Cuando no se ve favorecido con alguna candidatura, se forma en la fila y regresa al activismo.

“ Reconozco la lealtad, la confianza y el compromiso que tienen los priistas como Pedro Oxté, Luis Echeverría, Karla Franco, Felipe Cervera, el exgobernador Rolando Zapata. Nadie nos va a regalar nada”, indicó.— Joaquín Chan Caamal

PRI Presidente nacional

Más del discurso de ayer del líder nacional del PRI en el acto que encabezó en Mérida. Unidad

“Estamos en el momento de demostrar de qué estamos hecho los priistas. Hoy el PRI reconoce y necesita de la unidad de todos, los convoco para que nos unamos y trabajemos en equipo”, dijo Alejandro Moreno.

Coalición

“Hoy tengo la honrosa responsabilidad, y con apoyo de casi 2 millones de priistas, de dirigir al partido. Qué fácil hubiese sido ser presidente hace 40 años cuando el PRI ganaba todo. Hoy es cuando nuestro partido nos necesita. No fue fácil construir a nivel nacional la coalición (con el PAN y PRD), hicimos a un lado las diferencias políticas y las ideológicas. Pensamos en México”.