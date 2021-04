Lolina Ayala, ''usada'' por el Comité Estatal del PRI

La docente Lolina Ayala arremete contra su partido

PETO.— La maestra Lolina Ayala Ortiz, regidora priista de la Comuna, denuncia que el Comité Directivo Estatal de su partido le ofreció la candidatura por la alcaldía de este municipio, pero al final no le cumplió, por lo que siente que “le vieron la cara” y que la “usaron nada más”.

Señaló que le queda claro que al Comité Estatal del PRI “no le importa denigrar a la mujer y usarla para los fines que le convenga”.

Wendy Roxana Domínguez Carrillo, esposa del actual alcalde, Édgar Calderón Sosa, es quien contenderá por la presidencia municipal por el PRI.

Lolina Ayala manifestó que el pasado miércoles 31 de marzo, personal del Comité Directivo Estatal del PRI, la buscó para proponerle que acepte la candidatura, a pesar que ella ya había externado su interés por ser la abanderada de ese partido y no le habían dado la oportunidad.

Cuestión de equidad...

La mentora, quien ha sido militante priista por más de 30 años, señaló que le explicaron que por cuestión de equidad de género, Calderón Sosa no podía ser el candidato de ese partido y buscar la reelección.

“Me dijeron que necesitaban a ocho mujeres en los ocho municipios donde debía ser una mujer la candidata y me ofrecieron la candidatura, sin que yo sepa que estas personas me querían utilizar y ver (tomar) el pelo deliberadamente”, manifestó.

“Les cuestioné por qué me ofrecían la candidatura, si siempre me habían hecho a un lado. Me dijeron que al alcalde se le llamó y se le dio 48 horas para que proponga a una mujer como candidata, pero no había contestado y ante la necesidad de una candidata porque el tiempo ya apremiaba, me lo ofrecían.

“Todavía me parecía demasiado bueno, pues siempre había dicho que quería ser candidata y al ver el ofrecimiento lo acepté como una oportunidad para hacer algo por mi municipio.

Sin embargo, agregó, “les hice ver al personal del Comité Estatal las dificultades que hay en el partido, además que la actual administración ha sido muy cuestionada, aunado a que hay gente que controla el partido y no permite que haya apertura”.

Comentó que les hizo ver que el problema es complejo, pues le estarían dando un enfermo en fase terminal; pero aceptó el ofrecimiento con la condición de que no le impongan regidores, ni cuotas porque integraría una planilla con gente nueva.

“Les dije que era regidora de la actual administración y me dijeron que eso no era impedimento para ser candidata y me señalaron que les urgía que entregue todos los documentos para mi registro”, agregó. Me pidieron que enviara por correo todos los documentos porque les urgía, y después de enviarlos comencé a comunicarme con ellos y ya no me contestaban.

“Como a las dos de la tarde del pasado jueves 1 de abril, me llamó una persona del Comité, quien dijo ser del departamento jurídico para decirme que no puedo ser candidata porque no pedí licencia, cuando la noche anterior, el mismo Comité fue a convencerme para aceptar la candidatura.

“Esta persona me pidió una carta de renuncia, donde diga que declinó a aceptar la candidatura, pero dejé en claro que no lo haré, mucho menos firmaré nada.

“No sé qué hicieron ni cómo, tampoco sé qué es lo que persiguen, pero me queda claro que cada día hunden más al partido y lo están usando para su beneficio y nos gustaría saber qué los conduce a perjudicar de esa manera y como siempre he dicho, hay que tener un poco de vergüenza, pero ni eso tienen. No sé qué ganan con engañar, me pregunto qué ganaron con ese engaño de haberme utilizado, pues está más que claro que algo ganaron y usaron mi nombre”, expresó Lolina Ayala.

“Tendré que analizar a fondo la situación y tomar una decisión, pero espero que la ciudadanía realmente analice y piense qué es lo que quiere para su comunidad, que haya un desarrollo o que se beneficien solo unas cuantas familias”.

Finalmente, señaló que le queda claro que al Comité Estatal de su partido “no le importa denigrar a la mujer y usarla para los fines que le convenga”.— Megamedia