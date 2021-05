“Los tizimileños no quieren odios ni divisiones”: el PRI

Mario González, contra fanatismos e intolerancias

TIZIMÍN.— El candidato del PRI a la presidencia municipal, Mario González González, sentenció que los tizimileños no pueden ser gobernados por fanatismos ni intolerancias, sino todo lo contrario, a través del diálogo, los consensos y el respeto a las voces provenientes de todas las ideologías políticas.

“Ya no son tiempos en que sólo se trabajaba para un determinado segmento de la población, no podemos gobernar para un color, nuestro deber es trabajar para todos, no debemos confundir la plataforma política que da razón a un proyecto de gobierno con la discriminación de las personas por su filiación política”, se dice en boletín.

Señaló que en su primera gestión como alcalde, los tizimileños nunca presenciaron ni se enteraron de escándalos dentro del Cabildo porque “siempre se trabajó en base al diálogo, el respeto a los regidores y el consenso al interior del cuerpo edilicio”.

“Nunca dimos pie a pleitos y confrontaciones dentro del Cabildo, la máxima tribuna municipal donde se toman los principales acuerdos de un Ayuntamiento y eso se debe a que trabajamos con todos los regidores, trabajamos pensando en el bien de Tizimín y es importante recalcarlo porque me tocó trabajar con regidores del PRI, de Morena, del PAN y el PES, siempre de manera clara y transparente”.

Indicó que cuando estuvo como alcalde, las puertas del Ayuntamiento permanecieron abiertas para todos los tizimileños, “las sesiones de Cabildo fueron públicas y cualquier ciudadano podía tener acceso al Salón de Actos del Ayuntamiento para ser testigos de los asuntos que se trataban”.

“Siempre he dicho que uno entra a la política para hacer amigos y trabajar para todos, hoy puedo decir que puedo ver de frente a los regidores de todos los partidos políticos con los que me tocó trabajar y siempre encontraré en ellos un ademán de respeto y una relación de camaradería, porque hicimos las cosas bien, dentro de la legalidad”.

Declaró que él nunca va a caer en el camino fácil de la descalificación, “la mayoría de los tizimileños no quiere a candidatos que dividan, que fomenten el odio y el fanatismo ideológico, los tizimileños lo que quieren es que el municipio esté gobernado por personas que sumen, que convoquen al diálogo, a la unidad, a la armonía y a trabajar en equipo por el bien de Tizimín”.

“Trabajamos fuerte de septiembre de 2018 a marzo de 2020, la pandemia frenó el ritmo que estábamos llevando, pero avanzamos en el desarrollo del municipio, cambiamos las luminarias en todo Tizimín, pavimentamos un gran número de kilómetros de calles, hicimos numerosos domos que servirán de mucho a los alumnos en el próximo regreso a clases, construimos muchas acciones de vivienda, ampliamos la red de agua potable y eléctrica, hicimos kilómetros y kilómetros de escarpas y guarniciones, impulsamos como nunca el deporte, apoyamos la cultura, al turismo de playa, cultural y religioso, apoyos de asistencia social, e implementamos diversas acciones en la etapa más dolorosa de la pandemia, entre muchas cosas más”.

“Además, con la buena coordinación que mantuvimos con los gobiernos federal y estatal, se invirtieron recursos para más infraestructura”, agregó.

Indicó que gracias a la tecnología y a la era digital, la obra de gobierno puede ser revisada por los ciudadanos y los testimonios ahí quedan, “de manera puntual siempre informamos a los ciudadanos de nuestras acciones de gobierno y en las páginas de Facebook del Ayuntamiento de Tizimín, del DIF Municipal y de mi propia página, los tizimileños pueden constatar el trabajo realizado”.

“Falta por hacer, sí, pero avanzamos en el desarrollo de Tizimín, con armonía, en un ambiente de respeto y eso es muy importante, porque hoy los tizimileños desean la unidad y la cohesión de la sociedad”.

“Así trabajaremos de nuevo a partir del primero de septiembre, con la unión de todas las fuerzas políticas representadas en el Cabildo”, finalizó.