Mario González continúa sus recorridos por Tizimín

TIZIMÍN.— El candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario González González, realizó ayer sendas caminatas en las secciones 932 y 938, acompañado de grupos de simpatizantes que recorrieron casa por casa parte de las colonias CNC y el centro de la ciudad.

Posteriormente, se dirigió al rancho del señor Isidro Pérez Aguilar, reconocido charro de la localidad.

A invitación de la familia dio testimonio de un torneo relámpago de coleadero libre en donde tomaron parte charros de la ciudad de Mérida, del municipio de Panabá y de esta ciudad.

Ahi, el candidato refrendó su compromiso que al llegar a la presidencia municipal brindará su apoyo al deporte nacional, la charreria.

El compromiso fue mutuo ya que los charros participantes y familias que ahí se encontraban brindaron su respaldo total al proyecto de continuidad de Mario González.

Visita comisarías

Más tarde, pese a una pertinaz llovizna que se dejó sentir en esta parte oriente del estado, Mario González encabezó sendas y animadas caminatas en las comisarías de Dzonot Aké y Dzonot Carretero.

A su paso en cada uno de los hogares, el abanderado priísta fue sumando más simpatizantes, quienes sin importarles las condiciones del clima, acompañaron a Mario González por las calles convirtiendo la jornada de campaña en verdadera fiestas cívicas.

Al término de cada una de las caminatas agradeció el apoyo de cada uno de los ciudadanos en su camino a la reelección el próximo 6 de junio.

Ya entrada la noche se reunió con habitantes de las comisarías de San Miguel Xkalak y Dzonot Box, se informa en boletín.

"Sabemos que a pesar de las dificultades que te tocó enfrentar, en los dos años de trabajo al frente del ayuntamiento, ya que el otro se lo llevó la pandemia, hiciste mucho por la ciudad y, sobretodo, por nosotros los habitantes de las comisarías, tuvimos el agrado de recibirte, no una sino muchas veces en tus numerosas giras se trabajo y eso se reconoce y se recuerda".

"Creemos en tu campaña limpia y sobre todo en el trabajo que has realizado y que este compromiso que hoy haces en esta campaña busca el bienestar de nuestro municipio, no hay mentiras, no hay fantasías, sólo trabajo responsable y comprometido".

"Por eso estamos contigo y tenemos mayoría, serás nuestro presidente".