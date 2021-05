Morena desdeña quejas de militantes locales

El proceso de selección interna ya “quedó atrás”

La solicitud de militantes de Morena de hacer públicas las encuestas que sirvieron de base para la designación de candidatos es un asunto que “ya quedó atrás” y quienes insisten en criticar el procedimiento de selección “solo le hacen el juego al gobierno”, dijo ayer el líder nacional de ese partido, Mario Delgado Carrillo.

El dirigente llegó a Mérida ayer a las 8:30 de la mañana, procedente de Monterrey, para participar en actos de apoyo a los candidatos de Morena en Yucatán.

Aunque estaba programada su participación en una conferencia de prensa a las nueve horas, ésta se suspendió de último momento.

En vez de eso, Delgado Carrillo viajó por carretera a Campeche y por la tarde regresó a Mérida, donde encabezó un acto junto con la candidata morenista a la alcaldía de la capital yucateca, Verónica Camino Farjat.

Diario de Yucatán entrevistó en exclusiva al presidente de Morena en el vehículo que lo trasladó al vecino estado.

Allí dio un espaldarazo a Verónica Camino —“su voto en el Senado a favor de las reformas de la 4T fueron fundamentales” —dijo— y señaló que venía a Yucatán “para confirmar el ambiente que traemos aquí, muy favorable, muy positivo” a su partido.

Nuestro movimiento está creciendo, añadió, al igual que en todo el país y “eso tiene que ver con la aprobación que tiene el trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“La gente ve la diferencia, porque ya era hora de tener un presidente honesto, que favorece la enorme inversión social en los programas de adultos mayores, en las becas para los niños y los jóvenes, los apoyos para el campo. Este es el presidente del Sureste, que promueve una inversión histórica que cambiará para siempre la zona, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico”, dijo.

A continuación una síntesis de la entrevista con Delgado Carrillo:

—¿Dará a conocer las encuestas que su partido realizó para designar a sus candidatos en Yucatán? Como usted sabe, hay una petición en ese sentido de militantes que se vieron afectados con esas designaciones e incluso hay una recomendación para que se publiquen, hecha por el Tribunal Estatal Electoral de Yucatán.

—Sí, no tenemos problema en hacerlo...

—Entonces, ¿sí harán públicas esas encuestas?

—Mira, la encuesta que nos importa ahora es la del seis de junio.

—Claro, pero mire...

—No, mira: los que siguen en la disputa interna, pues que les vaya muy bien. Nosotros queremos transformar Yucatán, no nos vamos a confundir. Sabemos quiénes son nuestros adversarios, quiénes quieren hacerle el juego al gobierno, de manera voluntaria o involuntaria.

—Es decir, ¿ya quedó atrás la entrega de las encuestas y de los mecanismos de selección de sus candidatos?

—Ya. Todos saben que hay un comité independiente de encuestas en nuestro partido, con gente muy honorable, que fue la que realizó ese trabajo. Seguir con eso es hacerle el juego sucio al gobierno de aquí.

—Pero ¿qué les responde a quienes dicen que el proceso de Morena para elegir a sus candidatos fue muy oscuro?

—No voy a caer en la estrategia del gobierno de desprestigiar a nuestro movimiento.

—¿Esto es una estrategia del gobierno local?

—Así es.

—Sin embargo, hasta militantes históricos de Morena han hecho esas denuncias.

—Pues no son históricos, sino histéricos, más bien, porque ahorita lo que importa es el triunfo en estas elecciones. Nosotros estamos apoyando a nuestro presidente que, por cierto, siempre nos dijo que en Morena no se luchaba por puestos, se luchaba por la transformación. El que quiera puestos, que se vaya al mercado.

—¿Usted tiene encuestas recientes sobre la aceptación de Morena en el estado?

—Si, por eso estamos tan contentos...

—¿Nos puede dar cifras?

—Vamos muy bien, va creciendo nuestro movimiento. Vamos a romper el bloque del Prian, que tanto tiempo tiene aquí.

—¿Tiene alguna cifra de la candidata a la alcaldía de Mérida, por ejemplo?

—Te voy a dar una cifra contundente: según el último reporte que tengo de la gente que sale a promover el voto, en siete de cada diez casas la gente los recibe muy bien. Les abre la puerta a los brigadistas, les ofrece agua, reciben la propaganda y atienden a nuestros candidatos cuando andan caminando.

—Bueno, eso también podría decirlo Renán Barrera o Jorge Carlos Ramírez...

—¡No hombre, imagínate! Ya quiero ver llegar a esta gente a las casas y tocar la puerta. Si son del PAN o del PRI, la gente le pone la tranca. Dirán: ya robaron mucho como para que vengan a robar a mi casa. No, la verdad es que la gente recibe con mucha simpatía a nuestro movimiento, la gente quiere mucho a Morena.

—En el caso de las elecciones en Mérida, aquí su partido tiene por una parte a una candidata en plena campaña y por otra a un presidente estatal, Mario Mex Albornoz, que dice no estar de acuerdo con la forma en la que fue seleccionada. Esto muestra una división evidente en el partido, ¿o no importa lo que diga el presidente?

—No, Morena es plural. Estamos con nuestros candidatos y candidatas y vamos a lograr el triunfo.

—Aquí se dice que Verónica Camino Farjat, antes de ser abanderada de Morena, estuvo muy vinculada con grupos locales del PRI.

—Lo que te puedo decir es que el voto de Verónica Camino en el Senado ha sido fundamental para las reformas de la Cuarta Transformación... Ella nos ayudó mucho.

—El presidente estatal de Morena se ha quejado de que no recibe a tiempo el dinero de las prerrogativas que le corresponden para mantener funcionando al partido.

—Siempre hay mucha transparencia y lo más importante: ahora tenemos todos los recursos para hacer la promoción, que es tocar casa por casa y lo que nos dará el triunfo; es decir, la movilización.

—Específicamente Mario Mex ha dicho que no tiene dinero ni para pagar a la secretaria del partido ¿Ya se le entregó el dinero?

—Mira, lo que más me interesa es que triunfe nuestro movimiento. Insisto, yo no le haré el juego al gobierno, que está utilizando de manera voluntaria o involuntaria a algunos de los integrantes de Morena. Los morenistas verdaderos se comprometieron a no traicionar y no apoyar al movimiento es una traición, es hacerle el juego al gobierno, pero aun así nuestro movimiento va a triunfar.

—Tendrá una reunión con el presidente estatal de Morena?

—No sé, a lo mejor coincidimos en algún evento.

—¿No está agendada una reunión con él?

—En la visita pasada nos reunimos.

—¿Qué le responde a quienes dicen que Morena se parece mucho al PRI?

—No se parece en nada. Fíjese nada más: esta es la primera vez en muchos años que tenemos a un presidente honesto y ahora sí alcanzan los recursos para los adultos mayores, para las becas, para los apoyos, para vacunar contra el Covid a más de 15 millones de personas. Todo sin aumentar los impuestos, sin endeudar al país.

La pregunta es ¿qué hacían los otros gobiernos con tantos recursos? —añadió Delgado Carrillo—. Pues se lo robaban o se iban por el caño del despilfarro. Entonces, lo que digo es que Morena no es de nadie. Morena es del pueblo de México, no le pertenece a nadie y nadie puede reclamar privilegios al interior de nuestro movimiento.— HERNÁN CASARES CÁMARA