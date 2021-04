MÉRIDA.— Los aspirantes a las diputaciones locales por los distritos 3 y 7 del partido Morena, Alberto Nolasco Sosa y Edwin Palomino Sulub, manifestaron hoy su rechazo al proceso de selección de candidatos en Yucatán porque “más bien fue una imposición del Comité Ejecutivo Nacional”

Alberto Nolasco, quien forma parte de la directiva estatal, advirtió que la imposición de candidatos afectará los resultados de Morena en Yucatán porque no llegaron políticos de alta honorabilidad, no llegan a la elección como partido unido sino dividido y con mucha molestia por la forma como se dieron las candidaturas.

Ambos morenistas no le dieron credibilidad a las encuestas que presuntamente sirvieron para la designación de candidatos de Morena en Yucatán para la elección del 6 de junio próximo porque Nolasco Sosa se inscribió para competir en el Distrito 3 Local, pero lo ubicaron contra su voluntad y sin su conocimiento en el Distrito 4 “y allí no tuvo la preferencia del electorado, según me dijeron”.

Sin embargo, el aspirante desestimó la encuesta porque apenas en 2018 compitió en el Distrito 4 y obtuvo más de 20,000 votos, lo que era suficiente para alcanzar la candidatura en esa demarcación, pero él no se inscribió en ese distrito sino en el 3. Para calmar su molestia, según reveló en rueda de prensa, el delegado nacional en Yucatán le ofreció la suplencia del Distrito 4 lo cual rechazó.

Dejaron fuera a los auténticos morenistas

Militantes de Morena manifestaron su rechazo a la imposición de candidaturas, y desacreditaron las encuestas para definir a los abanderados del partido (Foto de Ramón Celis)

En el caso de Palomino Sulub dijo que los dirigentes nacionales de plano impusieron a sus candidatos por lo que dejaron fuera a los auténticos partidarios de Morena en Yucatán, a aquellos que lucharon desde 2014 para crear la estructura de este partido y claramente violaron los derechos del pueblo, de los militantes morenistas porque no respetaron la voluntad mayoritaria.

Otro candidato que se quejó del proceso de selección fue Juan Bojórquez Ruz, aspirante a la alcaldía de Maní, porque designaron a Juan Delgadillo, alias “El Brujo”, a quien no conocen en el pueblo “porque no tiene contacto con la gente pues siempre anda en su vehículo con aire acondicionado”.

Nolasco Sosa no quiso opinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso a la candidata a la presidencia municipal de Mérida, la senadora Verónica Camino Farfán, porque días antes de su designación se reunió con el jefe del Ejecutivo federal en el hotel Fiesta Americana, como publicó el Diario en su columna política Plaza Grande el 11 de marzo pasado.

“La senadora Camino tendría mayor oportunidad de triunfo en Mérida si los morenistas la hubiesen arropado, así habría unidad, pero no es así porque su imposición generó rechazo”, comentó.

Se inconformarán legalmente

Ambos políticos marginados de sus aspiraciones a las diputaciones locales anticiparon que promoverán recursos de inconformdad ante el comité estatal de Morena y el Iepac. Luego irán a las instancias electorales superiores.

También informaron que a pesar de la desafortunada decisión del Comité Ejecutivo Nacional en el proceso interno de designación de candidatos no renunciarán a Morena, sino continuarán su trabajo para que el partido mejore en sus procesos y continúe su avance en Yucatán