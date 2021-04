KANASÍN.— El exalcalde Carlos Canché Baas, candidato del PRI al Congreso del Estado por el Distrito VI, falleció hoy presuntamente por complicaciones del Covid-19.

Canché Baas fue presidente municipal de Kanasín en el trienio 2007-2010; sucedió al frente del Ayuntamiento al panista Francisco Canul Uicab “Pancho Huech”, cuya administración estuvo envuelta en la polémica y acusaciones de malversación de recursos públicos.

La noticia de la muerte de Carlos Manuel Canché Baas fue anunciada en redes sociales por el alcalde con licencia Wílliam Pérez Cabrera, quien entre otras cosas elogió su espíritu de lucha y su lealtad al PRI.

El 14 de febrero de 2011, Carlos Canché Baas fue detenido por la Policía Municipal de Kanasín luego que propinó una golpiza e intentó abusar sexualmente de su ex esposa, de quien tenía un año separado. El proceso legal duró dos años, y el exalcalde estuvo recluido en el Cereso meridano hasta que llegó a un acuerdo con la parte acusadora.

En la administración de Rolando Zapata Bello, Carlos Canché Baas fue jefe del departamento de Política, Vinculación y Estrategia en la Secretaría de Desarrollo Rural; se separó del cargo para coordinar la campaña del extitular en esa cartera, Juan José Canul Pérez, a la diputación federal por el Distrito V.

Lamento el fallecimiento de Carlos Manuel Canché Baas, ex alcalde de Kanasín, mi más sentido pésame a sus amigos y familiares. Descanse en paz.

Me uno a la pena de familia y amigos por el sensible fallecimiento de Carlos Canché, ex presidente municipal de Kanasín y candidato a diputado local del PRI por el VI distrito. Descanse en Paz y pronta resignación.