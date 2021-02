‘’No hay conflicto, solo una protesta’’ dicen en Morena

Paredes Moguel y senadora Camino llegan a Morena

“No estamos en conflicto”, aunque sí hay una movilización y protesta de miles de militantes que piden la destitución de Orlando Paredes Moguel del cargo de representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac), quien llegó al partido con la senadora Verónica Camino Farjat, afirmó ayer Mario Mex Albornoz, presidente estatal de ese instituto político.

En conferencia de prensa, el dirigente dijo que la senadora es bienvenida si desea sumarse al trabajo de Morena sin buscar cargos.

También señaló que en poblaciones como Valladolid sufren intromisiones panistas, llegando a agresiones físicas contra militantes y autoridades de Morena, motivo por el cual presentaron las primeras denuncias.

Tras el anuncio de que senadora Camino Farjat renunció a la bancada del PVEM para sumarse a la de Morena en el Senado, se buscó a Mex Albornoz, sobre todo porque no estuvo presente en el evento de bienvenida a la legisladora.

Para justificar su ausencia el dirigente estatal de Morena afirmó que “no estamos en conflicto, lo que pasa es que hubo una protesta de militantes y simpatizantes que tuvimos que atender”.

“Nos quedamos varias horas a platicar con los compañeros que están recabando firmas y movilizándose contra el nombramiento de Orlando Pérez Moguel en la representación de Morena ante el Iepac”, comentó.

El dirigente explicó que el expanista y exmilitante del PVEM Pérez Moguel llegó al Iepac mediante un nombramiento que no se hizo en consenso y no se consultó a la directiva estatal.

“Es el nombramiento de una persona que no tiene trayectoria en Morena, que no tiene la trayectoria de haber hecho un trabajo por el movimiento de manera previa y consideramos que no debe de ser; nuestros militantes y simpatizantes comparten ese mismo sentir”.

Mex Albornoz confirmó que ya están impugnando la revocación de ese nombramiento de Pérez Moguel en el Iepac, hecho por la representación ante el INE y a propuesta de la directiva nacional de Morena por alguno de sus integrantes o colaboradores.

“Pero esa persona no está capacitada para el cargo, por eso se busca que se le sustituya por personas de Morena afines al movimiento, con una trayectoria y lo suficientemente capacitadas para ocupar el cargo”, dijo.

“Eso es lo que está ocurriendo, los compañeros militantes y simpatizantes ya recabaron más de cuatro mil firmas en unas cuantas horas para pedir su destitución y se enviará el documento a Ciudad de México, probablemente por redes sociales, por correo o también probablemente viaje una comisión para solicitar el cambio”, indicó el dirigente local.

A Pérez Moguel se le considera como uno de los colaboradores de la senadora Camino, con quien estuvo antes en el PVEM.

En cuanto a la llegada de la senadora, Mex Albornoz declaró que “el sentir de la directiva es que tenemos que trabajar con todos los que quieran sumar al movimiento Morena”.

“Si ya mencionaron que no vienen por cargos esas personas externas, pues qué bueno, les vamos a tomar la palabra y veremos que se cumpla”, subrayó.

Sobre la posibilidad de que la senadora sea su candidata a la alcaldía de Mérida, en la conferencia de prensa insistió en que ella dijo que no llega a ese partido por cargos, sino solo para sumarse al trabajo y “en esa condición es bienvenida”.

Pero además dijo al Diario que “nosotros no estamos en condiciones, como partido, de especular sobre las candidaturas, pues las define la Comisión Nacional de Elecciones, que es el único órgano facultado por la convocatoria y los estatutos de los partidos para hacer eso”.

“Por el momento”

“Nosotros podemos hacer propuestas, verificar los perfiles, hacer comentarios respecto de ellos y, en un momento dado, emitir una opinión que debe ser tomada en cuenta por la Comisión Nacional de Elecciones, pero entrar en especulaciones sobre quién va a ser el candidato a la alcaldía, eso no lo podemos hacer, por el momento”, aclaró.

El entrevistado invitó a militantes y simpatizantes a incorporarse a las tareas de “organización territorial, de distribución del periódico Regeneración, en la difusión máxima de los logros de la cuarta transformación y de la defensa absoluta del trabajo del gobierno federal”.

Al referirse al proceso interno de selección de sus candidatos, señaló que ya está en sus etapas finales y, aunque no puede dar nombres de aspirantes, para el caso de la alcaldía de Mérida, dijo que cerraron el registro con nueve aspirantes, siete hombres y dos mujeres, ninguno es servidor público.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

De un vistazo

Cambio de bancada

La senadora Verónica Camino Farjat se dio de baja del grupo parlamentario del PVEM y se pasó al de Morena.

Antecedentes

La legisladora llegó al Senado en 2018 postulada por la coalición Todos por México, integrada por el PRI y los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza.