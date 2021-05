Partidos se unen en Tizimín contra el gobierno estatal

''Saque sus sucias manos''

TIZIMÍN.— Partidos políticos se unen para exigirle al gobierno estatal que “saque las manos del juego” y deje las viejas prácticas de repartir apoyos en medio del proceso electoral.

Los candidatos de los partidos Movimiento Ciudadano, Morena, Fuerza por México y Partido de Encuentro Solidario hicieron pública su inconformidad por la entrega de sacos de maíz que vehículos oficiales del Estado llevan a comisarías para coaccionar el voto en beneficio del Partido de Acción Nacional (PAN).

En la reunión realizada en el parque “Maquío” señalaron que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos ilegales.

No solo tacharon al gobierno estatal de corrupción sino también a las autoridades municipales por no hacer algo al respecto ante las demandas de la ciudadanía.

En la primera intervención, Fanny López Escamilla, candidata a la alcaldía del partido Fuerza por México, señaló que se está llevando una contienda sucia primero porque el PAN comete delitos electorales y el PRI lo está soportando y apapachando por omisión porque sabe que se están cometiendo los ilícitos y la Policía no interviene.

“Exijo que el gobernador del Estado saque sus sucias manos de esta contienda porque no lo vamos a permitir ni un día más, ya basta de tanta corrupción”, expresó tajante.

Por su parte, Miguel Osorio Novelo, candidato de Movimiento Ciudadano, dejó en claro que si están unidos es por un frente común y por la situación que se vive actualmente en la política.

“Estamos cansados por la situación que se vive actualmente en la política, vemos que los partidos grandes están haciendo de las suyas y no cumplen con los lineamientos y los reglamentos, desde sus actividades masivas al no cuidar la salud de los ciudadanos y luego con la repartición de objetos o despensas”.

“Hoy nos tocó ver en una comisaría de Tizimín cómo camionetas oficiales de gobierno están repartiendo maíz y planchas, le decimos a ‘Vila bebé’ que saque las manos del juego, queremos piso parejo para todos, si no fuera así ¿por qué no ponen de una vez al alcalde y que no se hagan las elecciones?”.

“Le pedimos al INE, al gobierno del Estado y municipal que tomen cartas en el asunto, se han metido denuncias porque ya nos cansamos de los atropellos.

Precisó que la reunión se hizo no para hacer coalición, sino para unirse por un beneficio para Tizimín, pues la gente ya no quiere colores sino un cambio.

Francisco Perera, del Partido de Encuentro Solidario, dijo que es indignante que continúen las viejas prácticas causando desigualdad entre uno u otro partido.

“Lo que tanto el PAN ha luchado hoy se convierten en promotores de acciones injustas; exigimos una democracia justa”.

Hugo Rodríguez Núñez, candidato a síndico por el partido Morena, dijo que es claro que el PRI y el PAN no han aprendido la lección del 2018, “que el pueblo ya dijo basta”, no entienden que en el gobierno federal en las leyes de constitución, el delito electoral es grave y no tiene derecho a fianza.

“Exhortamos a los ciudadanos que no se presten a malas prácticas porque no van a responder por ellos y a las autoridades no deberíamos exhortar ya que es su obligación al igual que a los organismos electorales, no hay por qué acusar y hacer este tipo de reuniones, sino de hacer respetar la ley.

“En el caso de Morena, el representante ante el consejo municipal ha presentado las quejas de lo que nos consta y vamos a ver que llegue a nivel federal levantando la voz”.

Dijo que “hoy existe el turismo electoral en los municipios del oriente, no propiciemos la violencia, pero de haberla hacemos responsables a las autoridades estatales y municipales, del INE de lo que suceda antes, durante y después de la elección”, dijo.

Dídier Itzincab Monforte, representante de Morena en el consejo municipal, señaló que se reparten dádivas y se viola la ley de procedimiento electorales que permite solo propaganda política, “está prohibido dar insumos o electrodomésticos”.

“Como representante los invito a presentar los procedimientos correspondientes por lo que pido a los compañeros que asistan a las instancias porque hemos visto que este proceso electoral no solo se gana en campañas sino también se puede perder en un tribunal.

“Nosotros ya presentamos la queja contra el gobernador ante el INE ya pasamos a nivel federal porque está violando este pacto de civilidad”.

Al final pidieron denunciar y que dejen que la gente vote y decida libremente.— WENDY UCÁN CHAN