Por méritos, no imposición

Partidos opinan tras sentencia del tribunal electoral

Los partidos políticos reconocen que el Tribunal Electoral de la Federación es la máxima autoridad del país y sus resoluciones son inatacables; por tanto, deberán acatar su sentencia de dar lugares preferenciales a las mujeres en las candidaturas, así lo manifestaron los dirigentes del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM y Morena.

Además, consideraron que obedecer esta sentencia no representa una grave afectación para ellos.

El pasado miércoles informamos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a favor de las mujeres que demandan espacios preferentes y con oportunidades reales de triunfo como candidatas.

Con ello revocó la resolución que emitió la Sala Regional de Xalapa contra esta demanda e hizo subsistir la del Tribunal Electoral del Estado.

El PAN

Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, declaró que en su partido siempre han respetado el marco legal e impulsado que las elecciones se realicen dentro de los cauces de la ley.

Aunque hasta ayer todavía no les notificaban del contenido, términos y alcances de la sentencia de la sala superior del tribunal federal, “estaremos en espera de que la autoridad electoral en Yucatán nos indique la ruta a seguir para cumplir con los lineamientos de paridad aludidos por los tribunales electorales”.

“Somos totalmente respetuosos de la ley y por ello estaremos muy al pendiente de lo que el Iepac nos indique para acatarlo”, puntualizó.

El PRI

Francisco Torres Rivas, dirigente estatal del PRI, también dijo que son un partido de leyes, apegado siempre a la legalidad y el cumplimiento de las normas. “Sin duda acataremos los términos en los que las autoridades establezcan dar cumplimiento al mandato del tribunal”.

“El PRI ha sido y seguirá siendo el principal impulsor de la mujer en México, contamos con excelentes cuadros de mujeres para ser nuestras abanderadas, en caso de que así lo determine la autoridad electoral”.

El dirigente señaló que el PRI a través de la historia ha sido un partido comprometido con las causas y las luchas de las mujeres, los jóvenes y las minorías.

“Nos parece que garantizar las condiciones de igualdad debe ser tarea de todos, aunque creemos también que debemos transitar de la imposición de espacios por condiciones de género o de cuota a la igualdad de condiciones para participar, competir y acceder a cualquier cargo o espacio de representación por méritos no por imposición, y sin duda en estos espacios también existan las mismas condiciones y garantías para todos”, citó.

El PRD

Luis Manzanero Villanueva, líder estatal del PRD, manifestó que todos saben que los fallos de la sala superior son inatacables, no queda más que acatar el fallo y eso harán, por ahora esperan la notificación de la sentencia porque todavía no la publican ni notifican a nadie.

En ese sentido solo saben que se revocó la sentencia del Tribunal de Xalapa, pero ignoran en qué términos.

Aunque aclaró que “no compartimos el fallo de ninguna manera, porque pareciera que es el Tribunal el que está ejerciendo y no es adecuado que el Poder Judicial se meta ahora a legislar, cuando la ley local no considera el tema poblacional”.

Pese a todo, “sí acataremos lo que mandate y termine de mandatar el Iepac”.

En su opinión, esto no les afecta porque primero no lo establece la ley, además del criterio de la ley de los tres bloques. La mitad serán candidatas y la mitad hombres porque creen en el empoderamiento de la mujer.

El PVEM

Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente estatal del PVEM, declaró que los partidos están en todo momento solo facultados para hacer lo que la ley les indica, en ese tenor es importante comentar que el Tribunal Electoral federal es la máxima autoridad en lo que respecta al ámbito de acción de los partidos.

“En el PVEM siempre hemos sido no solo responsables en el cumplimiento, sino promotores de las acciones que las autoridades electorales realizan; en este tema en particular siempre hemos sido mucho más activos e impulsores de la participación de la mujer en todos los sectores de la vida pública. Como muestra de eso es que somos el único partido con una mujer que lidera los trabajos a nivel nacional, en la persona de Karen Castrejón”, dijo.

“En Yucatán las candidaturas más fuertes y que representan la mayor cantidad de electores serán encabezadas por mujeres. Quiero dejar muy en claro que no fueron seleccionadas no por tema de sesgo, sino porque son los mejores perfiles que hay: mujeres capaces, comprometidas y con una visión de gobierno sensible con la ciudadanía”, afirmó.

El PT

Francisco Rosas Villavicencio, líder del PT en Yucatán, comentó que no les han notificado la sentencia para hacer una valoración concreta, pero no cree que afecte su ejercicio de paridad de manera vertical en los municipios.

“Por supuesto que acataremos el fallo del tribunal, el PT siempre ha sido respetuoso de estas definiciones y hoy más en el marco de la construcción de un empoderamiento de la mujer efectivo en la política”, refirió.

Morena

Mario Mex Albornoz, dirigente estatal de Morena, señaló que están revisando el fallo del tribunal en cuanto a la paridad de género y pudiera ser que en algunos casos se tenga que hacer algunos ajustes, en otros no, pues en gran medida ya avanzaron mucho en ese tema.

“Desde el 15 de enero se propuso un documento que se envió a la Comisión Nacional de Elecciones al Comité Nacional para que se tome en cuenta la paridad de género, cubriendo los municipios y distritos, con ocho perfiles de mujeres y siete hombres para las diputaciones, 53 municipios con hombres y 53 para mujeres, cumpliendo con la paridad de género y con los bloques de competitividad”, dijo.

El dirigente precisó que esto se hizo considerando el porcentaje de la elección reciente, dónde había perfiles de mujer fuertes, dónde de hombres, etcétera.

“Entonces ya avanzamos como Morena Yucatán en la paridad de género, ya está cubierto desde hace un buen tiempo, no creo que haya grandes modificaciones, sería muy lamentable que se hicieran modificaciones sin tomar en cuenta la realidad del partido en el estado, cada estado es diferente”, aseveró.

Si se diera algún ajuste, el morenista anticipó que seguramente sería de manera muy precisa y cuidadosa, “revisaremos dónde están los perfiles fuertes, donde hay competitivos de mujeres y de hombres, creo que a estas alturas nos ceñiremos lo que se ha avanzado, lo que ya tengamos avanzado como partido, no creo que haya demasiada afectación en nuestro caso como partido Morena en Yucatán”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA