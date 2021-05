Promete Jorge Sánchez Reyes combatir ''el despilfarro en el gobierno''

Jorge Sánchez Reyes, candidato de Morena a diputado estatal por el Distrito IX, con sede en Progreso, precisó que, si gana los comicios del 6 de junio próximo, cuidará el presupuesto y combatirá el despilfarro en el gobierno.

“La prioridad para un legislador debe ser cuidar el presupuesto público que es del pueblo yucateco; el gasto debe aplicarse en lo que de verdad se necesita y, para ello, es necesario erradicar la corrupción y el gasto superfluo, que lamentablemente aún existe y es grotescamente visible”, expresó.

Sánchez Reyes, “El Gallo”, afirmó que, de ocupar una curul, legislará de forma responsable y congruente con sus principios. No se prestará a legislar “al vapor” ni a seguir líneas para congraciarse con la clase política.

“Vamos a revisar cada iniciativa del Ejecutivo y votaremos siempre preguntándole al pueblo”, aseguró.

“La democracia no solo se trata de ir a votar en las elecciones para elegir a nuestras autoridades; debemos pasar a la democracia participativa, donde se involucren cada vez más los ciudadanos”, indicó.

“La política ya no puede ser más un asunto solo de los políticos, sino un asunto que nos compete a todos. No se aprobará nada que no sea en beneficio de los yucatecos. Es tiempo de que el gobierno estatal se apriete el cinturón y no cargarle la mano siempre al pueblo. Ya no puede existir un gobierno estatal rico con un pueblo maya pobre”, declaró.

Austeridad por ley

Añadió que las prioridades de su agenda legislativa serán proponer una iniciativa de ley de austeridad estatal, y el impulso al sector henequenero, pesquero, agrícola, ganadero y comercial de la entidad.

El candidato es fundador de Morena en Yucatán y, aunque nació en Tabasco, se dijo enamorado de Yucatán, sus tradiciones y su pueblo: “Amo a Yucatán, sus tradiciones y su pueblo. Le doy gracias a la vida por permitirme aportar un granito de arena a la vida pública de este estado único en todo el país.

“La tarea de las sociedades es generar en las generaciones cambios que son intergeneracionales, nosotros estamos llamados a dejar un mejor Yucatán a los que vienen detrás, de la misma forma en que lo hicieron nuestros ahora adultos mayores, que tanta atención y respeto merecen y necesitan en Yucatán. El pueblo yucateco es un pueblo fraterno y solidario”, dijo.

Sánchez Reyes es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM y se describe a sí mismo como una persona “liviana de equipaje” y de convicciones políticas firmes, cuyo paso por la política no es el de enriquecerse sino el de servir y trascender a través del servicio a los demás, se indica en un comunicado.