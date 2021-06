Queman votos en Yaxkukul

En Dzoncauich, hay 2 lesionados y aulas destrozadas

En Dzoncauich, cerca de la medianoche del domingo, luego que se informó que Gloria Raz, del PRI, fue reelecta alcaldesa, una turba enardecida del PAN ingresó a la casilla 131 para llevarse o quemar los votos.

Los panistas, presuntamente encabezados por la banda “Los Cholos Santos”, causaron destrozos en la escuela donde estuvo la casilla, y lesionaron a Hidalgo Canul, de 24 años de edad, le fracturaron el pie izquierdo en una salvaje golpiza, y su padre, Rosendo Canul, resultó con la cabeza rota.

Elementos de la Guardia Nacional y la SSP llegaron, pero los vándalos ya habían destruido todo a su paso.

Una ambulancia de la SSP llevó a los lesionados al hospital Agustín O’Horán en Mérida.

Hasta anoche no se informó de la agresión de los rijosos, pero había un operativo de búsqueda.

En Yaxkukul, tras difundirse que William Gorocica, de Nueva Alianza, es el virtual alcalde electo, inconformes rompieron la reja de la escuela primaria Manuel Cepeda Peraza, irrumpieron en los salones de las casillas y quemaron los votos.

Los hechos generaron opiniones encontradas.

Unos dijeron que son personas violentas y peligrosas a las que no les importo si había señoras o niños, ni los daños a la primaria.

Otros opinaron que los ataques fueron hechos por muchas personas que están cansadas que gane la corrupción, trayendo gente de fuera, comprando credenciales y demás irregularidades.

“Si recurrimos a la parte pacífica, demandando legalmente, puede funcionar pero suele ser lento, o con marchas de inconformidad pacíficas que no se consigue mucho, cuando México se independizó fue porque la gente se cansó de ser esclavos, no recurrieron a nada pacífico sino a estar dispuestos a dar sus vidas, curiosamente son llamados héroes y no ‘gente violenta’”, dijo un inconforme.

Anteanoche, luego de quemar las boletas, los inconformes se marcharon.

Cuando las autoridades llegaron no había nada que hacer.— M.C.T.