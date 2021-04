Rafael Montalvo inicia campaña por alcaldía

Con caravana le muestran apoyo sus simpatizantes

TICUL.— Rafael Montalvo Mata, candidato a la alcaldía por Ticul, al presentar su plantilla de regidores anteayer viernes, dijo que ésta “está conformada de juventud, experiencia, tenacidad y mucha dedicación, así como gente de la comunidad, pero en especial ganas por trabajar por la Perla del Sur”.

De acuerdo con un boletín, fue un evento sencillo, cercano a la gente, con todas las medidas de higiene.

El equipo de trabajo compuesto por Montalvo Mata está integrado por Emmanuel Chan Canché, Marisa Carrillo Segura, Lorena Mojón Be, Rangel Pérez Jiménez, Saturnino Brito, Lorena Chan Espinosa y Cinthia Arisabel Ku Uicab.

También: Óscar Leonel González Pérez, Jesús Antonio Hernández Chan, Alejandra Monserrat Soberanis Herrera, Lucely Asunción Duran, Ángel May Méndez, Marco Valle, Yadira Chan Castro, Rosalinda May Duran, Marco Azarcoya Carrillo, Juan José Sánchez May, Margarita Caamal, Gabriela Panti, Marcelino González y Jiménez, y Luis Sansores Mojón.

Recorrido

En su primer recorrido de campaña por las principales calles de Ticul, Montalvo Mata estuvo acompañado de la candidata a diputada local por el XIII Distrito de Yucatán, Carmita González y la candidata por el V Distrito Yesenia Polanco, quienes en conjunto visitaron, saludaron y escucharon a los vecinos en su recorrido por la calle 23 hacia el centro del municipio.

Asimismo, se pudo apreciar por las calles de la localidad, una caravana organizada ciudadanos de Ticul, para mostrar el apoyo de la población a Montalvo Mata en su campaña por la alcaldía de la Perla del Sur.

En motos, mototaxis, autos y hasta en bicicletas, los ciudadanos mostraron su apoyo al candidato en el inicio de su campaña.

En respuesta, Montalvo Mata compartió en sus redes: “Hay algo que para mí tiene un gran valor que no se compara con nada y es el cariño espontáneo de la gente. ¡Gracias a todos por esta gran sorpresa! ¡Esto me impulsa a seguir con más ánimo, más fuerza poniendo todo de mí para llegar a la meta, estoy seguro que absolutamente todo vale la pena!”.