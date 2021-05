Respaldo de Calderón: Advierte que el populismo genera polarización social

Con el propósito de reforzar el trabajo realizado por los candidatos del PAN, ayer llegó a esta ciudad el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, quien además de participar en un evento organizado por el PAN en la Casa Fáller, aprovechó para dar un paseo por el parque de la Alemán, donde aprovechó para tomarse fotos con la gente y comer una tradicional marquesita de queso de bola.

El exmandatario, que llegó ayer a las cuatro de la tarde en un vuelo comercial a esta ciudad, participó en un evento organizado por mujeres empresarias, que contó con la participación de la candidata del PAN a diputada federal por el distrito IV, Cecilia Patrón Laviada, y Karla Salazar, candidata a diputada local por el Distrito 5. Ahí, impartió una charla sobre las diferencias entre política social y populismo y aprovechó para externar de nueva cuenta su cariño por Yucatán.

“Yucatán es una tierra a la que amo entrañablemente”, señaló Felipe Calderón.

Frente a panistas, entre los que estaba Renán Barrera Concha, candidato a la alcaldía de Mérida, el michoacano llamó a salir a votar el 6 de junio, fecha en la que —aseguró— está en juego la derrota de México o la capacidad de salir adelante como país, e invitó a los candidatos a apoyar los proyectos sociales para beneficio de los que menos tienen.

Felipe Calderón formuló críticas contra el gobierno federal actual, al que acusó de usar “el criterio del poderoso” que ha derivado en un aumento de la pobreza del país y una disminución de la inversión extranjera.

“Los actos del gobierno destruyen los derechos económicos y las libertades económicas y no hay un inversionista en el mundo, ni siquiera en México, que se chupe el dedo y diga: yo voy a invertir en un país donde el Presidente me esté amenazando todos los días y me está diciendo que soy un abusador de los demás y que él tiene derecho en lo que yo invertí”, indicó.

El expresidente también habló de la política social y del populismo, a este último lo definió como la propuesta que ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles o que no tienen solución fácil, y destacó que la esencia del populismo latinoamericano es sembrar la división y/o polarización social.

Ataviado con una guayabera, al terminar el evento aprovechó para degustar una marquesita en el parque de la Alemán, donde se topó con Ana Rosa Payán, quien degustaba marquesitas en el mismo lugar y a quien recordó por haber defendido a su lado, el triunfo obtenido en el pasado, cuando ganó la alcaldía de Mérida vistiendo los colores blaquiazules.

