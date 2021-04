Responde Cecilia Patrón a inquietudes de empresarios yucatecos

Cecilia Patrón se reiteró esta tarde como la voz de los yucatecos ante el Congreso de la Unión al dar respuesta puntual, honesta y convincente de que en su expediente de trabajo lleva las peticiones, solicitudes, sugerencias e inquietudes de todos los sectores, desde las familias más desfavorecidas, de los comerciantes, de los empresarios y del sector gubernamental.

“Por todos he alzado la voz, lo hago y lo seguiré haciendo, porque sé cuál es el trabajo de un legislador y es obligación de quien desempeña esta tarea, ponerla en alto mediante resultados efectivos y eso es precisamente lo que la gente reconoce en mí” dijo la candidata del PAN a diputada federal por el Distrito IV, momentos antes de iniciar esta tarde una exposición de su proyecto ante empresarios, socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Socios de esa agrupación invitaron a la legisladora con licencia a un Encuentro a fin de conocer, junto con los candidatos de los demás partidos al mismo cargo, su postura y su trabajo ante diferentes temas que le atañen a los empresarios y a la sociedad en su conjunto.

Temas de interés

Los empresarios se enfocaron, principalmente, en los temas relacionados con la energía: electricidad y gas natural, que representan los dos suministros más importantes para su funcionamiento; pero también solicitaron respuestas ante los temas del presupuesto para el Estado, seguridad en las vías de comunicación, certeza para la inversión en el campo y la posición personal y de Partido ante la preservación del medio ambiente.

Sobre el suministro de electricidad, la candidata del PAN recordó que su partido ha sido el opositor natural a la reforma a la Ley de Electricidad que se ha ventilado en el Congreso por violar tratados internacionales en materia de medio ambiente, además de ir en contra del principio de irretroactividad.

En cuanto al gas natural, expuso que conoce a fondo la situación, sabe que la demanda estatal es de 600 millones de metros cúbicos “y con la actual administración estatal pasamos de 60/80 metros a 140/160 metros cúbicos, aún faltan más de 400 metros cúbicos”.

Cecilia Patrón también refrendó el compromiso de trabajar de la mano y manera cercana con los organismos y cámaras empresariales para enriquecer las iniciativas de Ley que tengan que ver con el desarrollo de México en general, tal y como ya lo venía haciendo con el programa “Parlamento Abierto”, que permite a todos acceder y realizar sugerencias, o advertir deficiencias en las iniciativas.

Alianza regional por la seguridad

En cuanto al tema de seguridad y conectividad vía terrestre con el resto del país, dijo que el objetivo no se podrá lograr si no es con la colaboración con los estados de Campeche, Quintana Roo y Tabasco con los que seguramente se podrán establecer alianzas para evitar conductas delictivas que afecten a los habitantes no solo de nuestro Estado, sino de toda la región.

“Cabe recordar que, en materia de seguridad y justicia, una iniciativa de Cecilia Patrón ya fue aprobada, antes conocida como Ley de la puerta giratoria y las reformas al artículo 19 constitucional que prevé la prisión preventiva para el robo a transporte de carga”, agregó.

Los empresarios le manifestaron su preocupación por el presupuesto federal para el Estado, y la candidata recordó que “de 2018 a la fecha Yucatán ha sufrido severos recortes al presupuesto de alrededor de 6 mil millones de pesos, por lo cual desde tribuna se ha alzado la voz para evitar consumaciones de este tipo”.

También le cuestionaron sobre la certeza jurídica y recursos al campo. Cecilia Patrón dijo que el PAN mantiene su compromiso de trabajar junto con las autoridades federales y estatales para hacer posible la detonación de la actividad económica, mediante estímulos fiscales que desde el Congreso se pueden disponer.

El presidente del organismo empresarial, Jorge Charruf Cáceres, agradeció la participación y presencia de todos los candidatos en este ejercicio “que ha sido del interés no solo de los socios de la Canacintra, sino de todos los habitantes del Estado, a fin de fortalecer el ejercicio democrático”.