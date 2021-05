''Se violaron mis derechos'', afirma Liborio Vidal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa que retira la candidatura a Liborio Vidal Aguilar a la diputación federal por el primer distrito, por el Partido Acción Nacional (PAN) en Yucatán.

El empresario y político vallisoletano publicó un video en sus redes sociales en el que indica que “nuestros adversarios impugnaron mi candidatura para convertirme en diputado federal por el primer distrito de Yucatán. Quiero decirles que me siento muy orgulloso de mi origen yucateco y que a pesar de que documentamos, enviamos pruebas y evidencias contundentes para acreditar mi candidatura, la sala superior del tribunal electoral determinó lo contrario”.

“Esta resolución es, desde mi punto de vista, una decisión injusta que vulnera mis derechos constitucionales, sin embargo, soy un hombre institucional y debemos respetar las decisiones de nuestras autoridades, nos gusten o no”, destacó en el material gráfico.

Opacidad en el proceso

El #AmigoLibo expresó que no está de acuerdo con la decisión del tribunal, y que hubo opacidad en un proceso en el que se violentaron sus derechos políticos y quedó en estado de indefensión pues, aunque hubo evidencia suficiente para probar su autoadscripción calificada, hizo falta una evaluación exhaustiva de las pruebas presentadas.

Liborio Vidal queda fuera de una contienda en la que, desde un inicio, tuvo amplia ventaja sobre sus adversarios. En la recta final, las encuestas indicaban que la intención del voto le era favorable en un alto porcentaje.

“Nos quisieron vencer en una mesa y eso no se vale, las elecciones se deben de ganar en las calles, con propuestas, convenciendo a la gente. Le están quitando a la ciudadanía su derecho de elegir a sus representantes populares y nunca estaré de acuerdo con eso”, señaló.

Buscará opciones

“Soy un verdadero apasionado del servicio público y si desde esta arena no me es posible seguir sirviendo a mi estado, buscaré otro camino, pues la vida me ha enseñado que siempre se pueden construir nuevas oportunidades”.

“Soy una persona que me he forjado en la adversidad. Toda mi vida, en la política y como empresario, he remado contra corriente, y siempre hemos salido adelante. Tengan mucha confianza, tengan mucho ánimo, este proyecto apenas está comenzando”.

Liborio Vidal agradeció a las miles de personas que le demostraron su apoyo y cariño durante la campaña y aún más en estos días de litigio.