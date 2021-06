Solo roces en las comisarías

Taxistas ausentes en poblados del sur de Mérida

Excepto algunos roces entre simpatizantes de distintos partidos políticos, la jornada electoral en comisarías del sur de Mérida transcurrió con tranquilidad.

Los votantes acudieron desde temprano a las urnas y luego de una espera nocturna se retiraron a sus casas tras conocer los resultados en las casillas.

El denominador común en la jornada dominical fue el retraso en la apertura de los centros de votación. Sin embargo, como ocurrió en Molas, la espera no pasó de poco más de una hora.

La calurosa jornada no fue impedimento para que los habitantes de esas poblaciones sufraguen, ya que los ciudadanos acudieron en la mañana y luego del mediodía, principalmente.

La sana distancia se observó en diferentes lugares, ya que las casillas se instalaron en sitios amplios como las escuelas. Se aplicaba gel antibacterial y los votantes obedecieron las indicaciones de los funcionarios de casilla y coordinadores de sus partidos.

Vehículos policíacos recorrieron la zona que comprende Tahdzibichén, Xmatkuil, Dzununcán, Tesip, Molas, Dzoyaxché, Yaxnic, San José Tzal, Texán de Cámara y Tzacalá. Los agentes se limitaban a observar el desarrollo de los comicios y, en apariencia, no fue necesaria su intervención en esa zona del sur de la capital.

Taxistas ausentes

Se notó la ausencia de taxistas que, en cada elección, se encargaban de trasladar a votantes.

Los socios del FUTV no tuvieron participación activa, al menos en esa zona.— Megamedia

De un vistazo

Sin votar

Como don Manuel Chi, en Dzununcán muchas personas se llevaron la sorpresa de que sus nombres no estaban en la lista de votantes: no renovaron sus credenciales. El retraso de la apertura de casillas se debió a que los funcionarios no llegaron a tiempo y la inexperiencia en el llenado de los formatos.