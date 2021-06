Tendencias en el distrito 3 federal pueden revertirse, afirma Pablo Gamboa

Aún falta contar 200 actas, que representan la tercera parte de los votos, afirmó el priista

MÉRIDA.- Pablo Gamboa Miner, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 3, señaló que los resultados de las votaciones en cualquier momento se pueden revertir pues aún falta contabilizar 200 actas.

“Me llama la atención que 200 actas no fueron abiertas, no a propósito, sino que el INE, como no llegaron funcionarios de casilla, no se dejó contabilizar a los ciudadanos los votos”, expresó.



Añadió que esas 200 actas, que representan la tercera parte de las 600 casillas que se instalaron en el distrito 3 se empezarán a contabilizar el miércoles.

“Fue una contienda bastante cerrada en los tres partidos (PRI, PAN y Morena). El primer lugar al 7 (de junio) va por 5,000 votos; entonces se puede revertir en cualquier momento”, señaló.

Sin embargo, aclaró que, independientemente de lo que resulte a partir del miércoles, él será muy respetuoso de los resultados. “Hay que esperar. De mi parte siempre voy a estar construyendo para Mérida, Yucatán y para México”.

El político señaló que todos los contendientes tendrán que esperar hasta el miércoles para empezar a celebrar.

Pablo Gamboa, en rueda de prensa





“Yo soy muy respetuoso, voy a ser y siempre he sido respetuoso del tema de la democracia y los órganos electorales, pero hay que aguantar. Yo creo que esta semana o principios de la siguiente ya van a tener bastante los resultados, y si no pues se va a tener que impugnar”, dijo al Diario.

En rueda de prensa, Gamboa Miner, quien también podría llegar a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, aseguró estar tranquilo y que será hasta el miércoles cuando se tome alguna decisión con respecto a los resultados.

“Pase lo que pase yo voy a seguir construyendo para México, para Yucatán. Independientemente de los resultados soy una persona que cree en la democracia y me voy a sujetar a los resultados, que gane Mérida, que gane Yucatán y que gane México”, recalcó.

En el encuentro con los medios, también mencionó que además de las 200 actas que no fueron contabilizadas notó varias irregularidades en el proceso electoral y que, de hecho, cuenta con vídeos.



“Vídeos de las despensas, vídeos de las mantas. Vimos tres anomalías de querer llevar las boletas electorales en camión, todo eso está documentado en vídeo, en fotos y los vamos a estar presentando desde el miércoles”, señaló.

De acuerdo con el PREP nacional a las 17:45, con el 97.2% de las actas capturadas, Rommel Pacheco mantenía 32.2% de los votos, seguido de Iván Brito, con 30.9% de los votos y Pablo Gamboa, con 26.7% de 159,714 sufragios. La diferencia entre Rommel y Pablo es de casi nueve mil votos.