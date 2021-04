Tienen problemas ocho partidos con sus candidaturas

Por lo menos ocho de los 11 partidos que están en la contienda electoral del Estado, tienen problemas con sus candidatos, por el cumplimiento de los lineamientos de paridad, y por violencia política de género, por lo cual se verían obligados a cambiar candidatos de última hora, según trascendió ayer en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

Samuel Uc Poot, alcalde de Chichimilá, envió ayer al Instituto Electoral el escrito donde renuncia a su candidatura como candidato del PRD, con la que pretendía reelegirse. El funcionario está impedido en la contienda, ya que fue acusado de cometer violencia política de género.

También se menciona que en al PRI se le indicará que deberá cambiar al menos uno de sus candidatos a diputados locales, para cumplir con los lineamientos de poner a mujeres en candidaturas donde sean competitivos, según las primeras revisiones que hizo ayer la Comisión de Paridad de género que empezó a sesionar ayer por la tarde.

De acuerdo con las primeras revisiones del cumplimiento de los requisitos y lineamientos de paridad que debieron cumplir los partidos políticos en la designación de sus candidatos, al parecer solo tres institutos políticos salieron bien y cumplieron con todo, y son el PAN, PES y Movimiento Ciudadano (MC).

El pasado domingo empezaron a sesionar los consejos electorales municipales y distritales, para revisar la documentación de los candidatos y determinar a quienes se les otorgaba su registro o debían ser cambiados, y al concluir esa primera revisión todos enviaron sus informes al Iepac, para que desde ayer la Comisión de Paridad verifique además si cumplen con los lineamientos de paridad.

Aunque todavía no se ha dado a conocer el resultado de las sesiones de los municipios y distritos, trascendió que aunque mínimos, algunos candidatos fueron rechazados, como pasó en Hunucmá donde el INE retiró a la candidata de Morena, Marlene Martín Gío, por no haber presentado su informe de gastos de precampaña. Sus simpatizantes protestaron contra la decisión del INE.

También el alcalde de Chichimilá, quien había sido postulado por el PRD para que se reelija, tuvo que renunciar, porque además de que fue denunciado y se presentó una solicitud de que se le niegue su registro, se confirmó que está registrado como una de las personas que cometió en Yucatán violencia política de género, y eso le impide ser candidato.

Otro que podría ser rechazado hoy por una situación similar, es el alcalde de Kanasín que también busca reelegirse como candidato del PRI, pero ha sido denunciado por violencia política y de género, por parte de su síndica, y aunque el Consejo de ese municipio le aprobó su registro es probable que se la rechasen en el Consejo Estatal.

Alejandra Pacheco Puente, consejera general electoral del Estado, como presidenta de la Comisión de Equidad informó que por la noche que se fueron a un receso, para continuar hasta hoy y actualizar los informes de los municipios, por lo cual se espera que concluyan con la revisión para ver si los partidos cumplieron con los lineamientos de paridad, hasta hoy, y sería cuando oficialmente informarían de los resultados obtenidos.

Campañas

Hoy mismo estaba previsto que sesione también el Consejo Estatal, para revisar el informe de la comisión de paridad y emitir la aprobación final de quienes tendrán su registro como candidatos y mañana viernes puedan arrancar las campañas de los candidatos a alcaldes y diputados locales.

El hecho de que a algunos partidos les rechacen sus candidatos no significa que ya no estarán en la contienda, ya que se les dará un plazo para sustituirlos, pero no podrán hacer campaña sino hasta que el Consejo electoral estatal revise si cumplen los requisitos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Titulo segundo titulo

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp