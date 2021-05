Tizimileños se suman a González

Lleno en mítines en la cabecera y las comisarías

TIZIMÍN.— El candidato del PRI, Mario González González, siguió llenando calles, canchas y parques públicos en sus cierres en colonias, fraccionamientos y comisarías, en busca del voto a la presidencia municipal de Tizimín, informa un boletín.

El calor humano y las muestras de cariño son el común denominador de las concentraciones convocadas por el abanderado del tricolor, quien va acompañado del candidato a diputado por el Distrito X local, José Castillo Amézquita.

Cientos de mujeres, jóvenes y adultos han acudido a los llamados de Mario González convencidos de que es la mejor opción para dirigir los destinos de Tizimín en tiempos difíciles donde la crisis económica y la pandemia han golpeado duramente a las familias.

En San José Nabalam, Sebastián Molas, Colonia Yucatán, Santo Domingo y Fraccionamiento Benito Juárez los precierres de campaña fueron espectaculares, llenos impresionantes y se notó la presencia, no sólo de priistas, sino también militantes de otros partidos que le expresaron su apoyo a González.

En sus eventos, el candidato del PRI convocó a la unidad y al trabajo en equipo a la sociedad tizimileña, “son tiempos de construir, no de dividir, de hablar con la verdad a la gente y no engañarla con falsas esperanzas prometiéndoles cosas que, evidentemente, no se van a poder cumplir”.

Dijo que los candidatos deben ser responsables y no construir castillos en el aire, sabiendo que los presupuestos están etiquetados y no se pueden utilizar para ocurrencias y, sobre todo, engañando a la gente.

“De nuestra parte, hemos hecho compromiso con los ciudadanos a través de propuestas responsables y viables, que iremos cumpliendo desde los primeros días de gobierno”.

“La gente lo sabe, hicimos muchas cosas en poco más de año y medio de gobierno, la pandemia frenó el dinamismo, pero hoy estamos listos para continuar con el crecimiento de Tizimín”.

Doña Guadalupe Canché dijo que su voto será para Mario González “porque es una persona que regresó a mi colonia a constatar las obras y nuestras necesidades y eso, no cualquiera lo hace, llegan a la silla y se olvidan de quienes los llevaron al poder, pero Mario es diferente, nació para servir al pueblo y he tenido el gusto de saludarlo varias veces en la puerta de mi casa, y aquí me ve apoyándolo de nuevo en esta campaña”.