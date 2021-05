Transparencia, tema incómodo en foro

Candidato no ve sentido a órgano fiscal ciudadano

VALLADOLID.— Un poco diferente a los otros foros que se han realizado, ahora el que organizó la delegación de la Canaco se vio un poco más subido de tono debido a que algunos candidatos a la alcaldía lanzaron golpes con “guante blanco” contra otros, sobre todo cuando se tocó el tema de transparencia en la rendición de cuentas y en la aplicación de los recursos públicos, solo por mencionar algunos.

Al foro asistieron Alondra Alcocer Cetina, del partido Redes Sociales; Manuel Castro Mendoza, del PRI; Gerardo Duarte Sánchez, independiente; Alfredo Fernández Arceo, del PAN y Nueva Alianza, y Didia Mendoza Arzápalo, del PVEM; Homero Novelo Burgos, de Morena; Luis Jorge Ontiveros Alcocer, de Movimiento Ciudadano, y Jordi Uc Uitzil de Encuentro Social, quienes respondieron ocho preguntas que les formuló el moderador, previamente seleccionadas por la delegación de la Canaco y que les fueron enviados para que respondan, para lo cual se les dio un minuto para responder por cada pregunta. Todos respondieron a la misma pregunta.

Se hicieron las preguntas sobre la posibilidad de consumir productos locales en su gobierno, sobre las mujeres empresarias, desarrollo económico, transparencia en la aplicación de los recursos, turismo, servicios municipales, Seguridad y atención a comisarías.

Debido a que asistieron ocho candidatos, fueron igual número de preguntas que se formularon, en la que la mayoría coincidió en darle atención a todos los temas planteados. Sin embargo cuando tocó el turno en el tema de la trasparencia, la pregunta decía “¿se comprometen a crear y respetar un concejo ciudadano que se encargue de la vigilancia de la aplicación de los recursos y transparentar sus cuentas?”

El único que dijo no estar de acuerdo porque existe el Instituto Municipal de Acceso la Información Pública y el Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem), y no era necesario otro organismo vigilante, fue Alfredo Fernández Arceo, aspirante del PAN y de Nueva Alianza”, por lo que Luis Jorge Ontiveros Alcocer de Movimiento Ciudadano le respondió que si no tiene nada que ocultar no entendía por qué no lo acepta y en su caso personal, aseveró que sí aceptará por el bien de la sociedad y porque es necesario que se transparenten las cuentas del municipio.

En el mismo contexto se refirió Gerardo Duarte Sánchez, aspirante independiente, pues se sabe que en el ayuntamiento existe un ingreso de más de $300 millones y no se tienen datos específicos a dónde van a parar esos recursos, por eso es necesario la creación de un comité vigilante.

Del mismo modo el priista Manuel Castro Mendoza, respondió sobre la necesidad de ser transparentes y honestos porque eso es lo que quiere la sociedad, ya no quieren más engaños y promesas, pero sobre todo hay que ser claros en la rendición de cuentas, porque solo de esa manera la sociedad puede tener confianza en sus gobernantes.

En los otros temas, las respuestas fueron similares, en el sentido de que si adquirirán los productos locales para beneficiar a los productores de la ciudad, propondrán a un experto en la materia para que ocupe el cargo de director de Desarrollo Económico que garantice una mejor economía local.

También se comprometieron a apoyar a las mujeres empresarias privilegiando la igualdad de género, se comprometieron a crear estancias para la atención a la mujer en donde se les impartirá diversos talleres.

En Turismo, coincidieron en buscar crear más rutas turísticas, sobre todo en el medio rural para mostrar las tradiciones y costumbres de la región, crear una ruta que empiece en la comisaría de Kanxoc y llegue hasta Cobá, Quintana Roo, buscar mejores estrategias para aumentar la pernocta en los centros de hospedaje de esta ciudad.

En este tema, el candidato del PRI, Manuel Castro Mendoza, expuso de la posibilidad de empezar a hacer las gestiones para buscar recursos y construir un Centro de Convenciones, ya que Valladolid ya está preparado para este tipo de eventos, tomando en consideración que se cuenta con el número de cuartos en los hoteles que por cierto ya suman más de 2,000 habitaciones.

Del mismo modo coincidieron en mejorar los servicios municipales, y crear mejores mecanismos para el bacheo de calles, mejorar la iluminación pública. En este sentido Luis Jorge Ontiveros Alcocer, de Movimiento Ciudadano, dijo que “no se trata de estar dos años sentado y el tercero moverme por intereses electorales como actualmente se hace.

En materia de seguridad, se manifestaron en profesionalizar la corporación, ampliar el parque vehicular y hacer que funcionen las cámaras que están el ciudad, ya que desde hace años que no sirven. También se comprometieron en atender de manera directa a las comisarías, incluso crear un espacio, en donde se les atienda, pero con personal que hable maya, a fin de que haya un buen entendimiento entre las autoridades y las familias de las comunidades rurales.

Luego de terminar con las preguntas, cada uno de ellos habló de su persona, de sus datos personales y sus intenciones de ser alcaldes, para que a la sociedad les vaya bien.— Juan Antonio Osorio Osorno