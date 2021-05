IZAMAL.— A 12 días de las elecciones del 6 de junio, el PAN interpuso este martes dos denuncias en la agencia 17 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) por hechos de violencia electoral que atribuyó a priistas encabezados por el candidato del PRI a la alcaldía, Warnel May Escobar, quien fue alcalde de 2015 a 2018.

Fueron tres sucesos que ocurrieron en la madrugada: una persecución y agresión con piedras; la detención arbitraria de un grupo de panistas “con armas blancas” y, también, que vándalos identificados con el PRI quemaron la camioneta de un integrante del comité de campaña del PAN que estaba en un taller mecánico.

El PAN denunció que la camioneta de uno de los integrantes de la campaña a la alcaldía fue quemada en el interior de un taller mecánico (Candelario Pech)

Los persiguen y apedrean

Según datos recabados y vídeos que circulan en las redes sociales, las agresiones priistas contra panistas ocurrieron a las 2 de la madrugada.

De acuerdo con el PAN, todo comenzó cuando panistas detectaron a priistas intentando comprar credenciales de elector en la comisaría de Kimbilá, quienes al verse descubiertos iniciaron la cacería de panistas en esta ciudad.

En un vídeo se observa que la camioneta negra de May Escobar, guiada por éste según los panistas, le cerró el paso al candidato del PAN a alcalde, Roberto Rodríguez Sosa, en la calle 31 entre 34 y 36 de la ciudad, y el panista condujo en sentido contrario para eludirlo.

Minutos después, según se ve en otros vídeos, ocurrió la persecución en una calle y la avenida Zamná contra un grupo panista, que entra a la base de la Policía estatal seguido de una camioneta negra que, según la gente que estaba ahí, May Escobar manejaba.

Del vehículo bajaron “Cheli” Rejón y su hijo “Memo” (Guillermo Uc Rejón) y se oye que ella le dice a su hijo: “Quítale el teléfono”.

Dos lesionados

Según panistas, “Cheli” Rejón, su hijo “Memo”, Ignacio Baas (a) “Nacho Baas”, Alan Uc Fernández, Carlos Barceló Mazun y May Escobar persiguieron y apedrearon al grupo de panistas, y Diego Gala y Enrique Burgos resultaron heridos por las pedradas.

Por los presuntos hechos de violencia electoral, se pusieron las denuncias UNATD17-GJ/000465/2021 y 467/2021.

El equipo de campaña municipal del PAN analiza la posibilidad de denunciar a la Policía Municipal por filtrar fotos de los expedientes a medios de comunicación y de denunciar al alcalde Fermín Sosa Lugo, por ser el jefe inmediato de la Policía.

La Policía Municipal está acéfala desde hace dos semanas. No tiene director.

Panistas detenidos

Se averiguó que también a las 2 a.m. policías municipales detuvieron a cuatro panistas, tres varones y una mujer, en un auto para una supuesta revisión de rutina en el retén de la entrada de la ciudad, por la Universidad Tecnológica del Centro.

Los detuvieron porque supuestamente les hallaron armas blancas y los llevaron a la agencia 17 de la Fiscalía General del Estado, en esta ciudad, acusados de posibles hechos delictuosos.

A las 2:30 de la tarde, los panistas fueron liberados porque, se informó, nadie ratificó la denuncia de la Policía Municipal.

Ante los panistas reunidos afuera de la Fiscalía, Rodríguez Sosa expresó ayer: “No tenga miedo el pueblo de Izamal, la gente es libre y ya decidió, Izamal es un pueblo de gente valiosa que deplora este tipo de actividades, la gente ya decidió votar libre y sin presión; el cambio se dará en unos días, la política de las amenazas y chantajes se tiene que acabar”.

A su vez, Marcos Pech, uno de los coordinadores de la campaña local del PAN, dijo: “Para la ciudadanía de Izamal este tipo de agresiones y amenazas ya no son válidas; se habla de un nuevo impulso a Izamal (en referencia a eslogan del PRI), pero lo quieren imponer con la ley del garrote, hay que estar a la altura de un Pueblo Mágico que requiere salir adelante.

“Se deplora que desde la Policía Municipal se orquesta una campaña de detenciones arbitrarias; la Policía está para prevenir y para salvaguardar la integridad del ciudadano, no para servir a los intereses de algún candidato; por ello invito a la Comuna y al alcalde a que no sea parte del juego mediático, (para que) sea recordado como el alcalde que permitió la democracia en Izamal y no sea recordado como quien permitió se vulnere la voluntad ciudadana”