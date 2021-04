Vecinos del Sur piden a Pablo Gamboa acceso gratuito a medicinas

Sin empleo y sin acceso a medicamentos gratuitos las familias de Mérida se encuentran en una situación vulnerable, razón por la que vecinas y vecinos del fraccionamiento Jardines del Sur solicitaron a Pablo Gamboa Miner gestiones para ayudarlos a cuidar su salud y disponer de una alternativa de ingreso.

David Xequé Gómez relató al candidato del PRI por el Distrito IV que la pandemia lo dejó sin empleo, sin seguro social, sin atención médica y sin la cirugía que necesita para salir de un problema del riñón. Además, de que ya no cuenta con el dinero para comprar las medicinas que necesita.

“De verdad no hay medicinas gratis ahora, no hay seguro que nos ayude, pues si no tienes trabajo no tienes IMSS. No tengo para pagar un particular, por eso solicito la ayuda para que podamos tener medicinas gratis, para que no nos quedemos sin servicios médicos por no tener empleo”, agregó.

Reactivación de programas

En respuesta, Pablo Gamboa recalcó que la salud y el bienestar social son pilares de su trabajo, por lo que una de sus primeras acciones como diputado será el regreso de “Tu Tiendita y Consultorio Móvil”, además de la legislación para garantizar el abasto de medicinas en hospitales públicos.

“Además, vamos a impulsar a jefas y jefes de familia que deseen iniciarse en un oficio, a quienes deseen iniciar su pequeño negocio familiar y a las nuevas emprendedoras por internet, esas serán mis primeras gestiones. Con su confianza en las urnas lo vamos a lograr”, reiteró.