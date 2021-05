“Fue un fracaso urbano”

Propone cerrar el “paso deprimido” y hacer otra vía

Ismael Peraza Valdez, candidato a la alcaldía de Mérida por el partido Fuerza por México (FxM), propuso la creación de dos programas municipales para impulsar la economía y empleos en los sectores populares, ofrece dar solución definitiva al “paso deprimido” con su cierre y construcción de otra vialidad, y traería de nuevo el Carnaval a la ciudad con un nuevo plan de diversión.

Lo anterior lo dijo ayer en diálogo con los periodistas Hernán Casares y Regina Montañez como parte de una serie de entrevistas con los 10 candidatos a la alcaldía de Mérida registrados ante el Iepac, evento organizado por Grupo Megamedia y que se transmitió en vivo en la cuenta “Diario de Yucatán” en Facebook.

El abogado Peraza Valdez arremetió contra el candidato del PAN, Renán Barrera Concha, quien busca su reelección en este proceso del 6 de junio.

Su desdén por el panista y alcalde con licencia se notó las veces que se refirió a Barrera Concha, le puso un sobrenombre (Porfirio Barrera, en referencia a Porfirio Díaz y Gabino Barrera), como suele hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También afirmó que es un irresponsable, favoreció a su grupo de amigos en los programas de desarrollo urbano y no debería estar buscando la reelección, sino que debería de estar inhabilitado políticamente.

“Nunca debió hacerlo (rescindir el contrato de las lámparas chinas) sin cubrir el marco normativo, metió en problemas a la ciudad”, señaló el abanderado. “No debería buscar reelegirse, debería estar inhabilitado, pero en el bipartidismo se cuidan las espaldas”.

“¿Rolando (Zapata Bello, exgobernador del PRI) tiene alguna denuncia con todo lo que hizo? Su cuenta pública fue aprobada por el Congreso, son tapaderas unos de otros y van en contra de la sociedad. Lo que hizo Renán es para inhabilitarlo permanentemente, no para que esté buscando la reelección. ¿Por qué no le han hecho un juicio político? Con todo el daño patrimonial ya debería estar en la cárcel”.

“Me pueden mirar con microscopio, pueden buscar, no tengo cola que me pisen… él tiene mucho que deberle a la sociedad y responderle a las autoridades”.

El político conocido popularmente como Echaniz mostró que tiene cierta afinidad todavía con los gobiernos de Morena. Aunque ya no pertenece a ese partido porque no le dieron la candidatura de Mérida, busca tomar como ejemplo algunos servicios del gobierno morenista de la capital del país.

En su opinión, en esa ciudad funcionan muy bien las glorietas, el transporte público masivo y las ciclovías, por lo que podría copiar esos proyectos para Mérida. Uno que le parece interesante es sobre los paraderos del centro de Mérida, pues solo serían zonas de ascenso y descenso con tiempos necesarios para que el usuario suba al autobús con seguridad.

Según explicó, el “paso deprimido” de Prolongación Paseo de Montejo lo volvería como una glorieta de Ciudad de México, con lo que devolvería la belleza a esa parte de la capital yucateca y daría solución definitiva al problema de las recién construidas ciclovías donde, refirió, en algunas zonas causan perjuicios a los vecinos y pequeños comerciantes.

Trayectoria

Peraza Valdez perteneció al PRI, donde fue líder juvenil y territorial, diputado local y federal, y representante del gobierno yucateco en Ciudad de México en la administración de Ivonne Ortega.

Luego salió del PRI por una presunta agresión del gobierno priista y tuvo breve contacto con el PAN.

Después se incorporó al partido Morena con la confianza de que ganaría la elección interna para que lo postulen como candidato a la alcaldía de Mérida, pero no fue así y renunció.

Fuerza por México lo invitó e inscribió como su candidato y hoy compite por la presidencia municipal.

El abanderado aseguró que las encuestas reales y presenciales que él tiene lo colocan como el ganador de la contienda, “por lo que el 1 de septiembre tomaré posesión y empezaré a resolver problemas mediante una reingeniería presupuestal, diálogo con la sociedad y aplicación de los programas municipales”.

Se dice víctima del acuerdo cupular entre el PAN, PRI y Morena porque estos partidos saben que las encuestas lo colocaban cinco puntos arriba del candidato puntero Renán Barrera y que ganaría la elección de Mérida.

Precisamente una de las preguntas que surgieron de los cibernautas fue por qué abandonó Morena cuando designaron a Verónica Camino, si era el mejor posicionado.

“Porque estoy en la boleta. Lo he dicho, existe una partidocracia, en esa división norte y sur en Mérida es porque se ponen de acuerdo para gobernar la parte del estado y la ciudad. Me dicen que es una ficción, pero no lo es, es una triste realidad”.

“Como político fui testigo de cómo se cambiaron resultados electorales en 2017 en mi distrito V”, apuntó. “‘Fito’ Peniche (candidato del PRI) también ganó y cuando se dieron los resultados lo cambiaron. Existen acuerdos políticos entre los partidos, se dan en la época salinista y con (Miguel) De la Madrid. Hay una cúpula y ellos dicen quién va”.

“Tengo encuestas que nunca pudo rebatir el comité nacional, las hicieron empresas serias, son encuestas y opiniones presenciales. La que hoy es candidata de Morena y es ahijada de Víctor (Caballero Durán) y Rolando, como muchos, solo llegaron sin inscribirse”.

“Me hicieron ofertas que la clase política no rechaza, yo no negocio mis ideales, mis convicciones y proyectos comprometidos con los meridanos, no negocio ni por todo el oro del mundo. Pedí que respeten las encuestas, no la respetaron y estuve a punto de quedarme fuera de la boleta, pero Fuerza por México aguantó hasta lo último porque mi caso era una crónica de una muerte anunciada a pesar de la diferencia de preferencia que había”, relató.

“Ellos (la cúpula de Morena) ya tenían decidido que no iba a participar, ya se habían puesto de acuerdo con los que están operando para Morena nacional. Fuerza por México va en ascenso, soy hombre de aritmética política y lo que no esperaban es que ya estoy en la boleta”.

Se le pidió que precisara quiénes operaron en su contra para excluirlo como candidato de Morena. ¿El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo, negociaron con Morena?, cuestionó Hernán Casares.

“Hay algo que se llama ética, cuando uno compromete su fuente hay que respetarlo, pero en lo genérico tuve varias pláticas con gente del PAN y me decían que no me dejarían pasar, que ya hay un acuerdo político porque ‘tus números están arriba de Renán Barrera’”.

“Una empresa jaliscience muy seria me daba cinco puntos sobre Renán sin inicio de campaña. Eso no es ficción, no es resultado de las encuestas que ellos inventan todos los días en un escritorio ni son de marketing, son encuestas reales y presenciales, ellos saben su realidad y efectivamente no me dejaron participar”.

“Los que llegaron directo del comité nacional de Morena pusieron las maletas que tenían que meter y repartieron 70 candidaturas en Yucatán en contubernio con los que gobiernan Yucatán. Se les está descuadrando la estrategia y por ello no quiere que haya debate presencial, porque tienen larga cola que les pisen”.

Sobre la presencia de FxM, fundado por el senador de Morena Pedro Haces Barba —muy cercano a López Obrador—, el candidato dijo que asciende rápidamente y tiene confianza que ganará la elección porque Mérida es un ejemplo nacional de participación política y no vota por los partidos, sino por las personas.

“Hay un voto ciego de más de 80 mil personas que votaron en la elección pasada y 90 mil votaron por AMLO”, destacó. “Aquí en Mérida suele haber un voto muy reflexivo en la sociedad, Mérida vota por las personas, el 60% de los votantes está bien informado y ya entendió que los partidos no son la solución, sino que son el problema. La partidocracia es parte del problema, se ponen de acuerdo para engañar al pueblo, pero hoy el parchís de colores se descuadró porque la ficha rosa pertenece al pueblo”.

También se refirió al crecimiento de la ciudad y consideró que a las administraciones panistas se le fue de las manos el desarrollo urbano porque no hubo planeación.

Solo orientaron el crecimiento hacia el norte y norponiente, en algunas comisarías del norte, pero con interés inmobiliario porque quieren pegar la ciudad con la costa esmeralda y lo hicieron con una visión de negocio privado, dijo.

Por ello Mérida está fragmentada, dividida y seccionada en al menos siete Méridas y con un crecimiento desordenado, con comisarías que viven en pobreza y pobreza extrema, apuntó.

“Fue un fracaso urbano (de) las administraciones azules. Solo donde dejaría dinero le echaban el ojo y trabajaban, en los otros rumbos crecieron con desorden y a la bendición de Dios. Hay mucho por hacer, mucho por dignificar sus viviendas, darles espacios públicos, servicios, acabar con esta desigualdad y fragmentación”, sentenció.

Respecto al Carnaval de Mérida, el candidato Peraza Valdez dijo en forma contundente que lo regresará a la ciudad y ya tiene tres alternativas para su derrotero, pero consultaría con la sociedad.

Una ruta empezaría de la glorieta Miguel Hidalgo sobre la Avenida Colón y terminaría en La Plancha, la otra ruta sería en la Avenida 128 y una más sería sobre Circuito Colonias al oriente, son avenidas amplias y logísticamente son viables para este festejo.

El abanderado de FxM recisó que durante el desfile y el derrotero no se permitiría el consumo y venta de alcohol, sino que después del festejo habrá fiestas carnavalescas en los barrios de Santiago, San Sebastián, San Juan y Santa Ana.

Incluso, estos barrios tendrán un impulso para reactivar su economía mediante el programa Barrios Mágicos para convertirlos como los “coyoacanes preciosos” como está esa colonia en Ciudad de México.

“Somos una ciudad colonia arrumbada y abandonada, le vamos a dar vida a esos barrios, habrá grandes festivales y bailes para que la gente se divierta, que tomen su chevita y su vinito”, dijo.

El candidato fijó su postura sobre la reubicación del aeropuerto de Mérida y el Tren Maya. No se opone a ambos proyectos, pero consideró que la terminal aérea está subutilizada y no es momento de que cambien su ubicación. Respecto al Tren Maya, no está de acuerdo con que llegue a La Plancha, su ruta debe ser por el Periférico.— Joaquín Chan Caamal

Los nuevos programas que propone el candidato son:

—Movilidad Social y Económica, que daría 8,000 créditos y servicios de guarderías, rescate de espacios públicos y capacitación para el empleo para todos.

—La Dirección General de Desarrollo Agropecuario, para reactivar las áreas donde no hay presencia de la mafia inmobiliaria para la producción hortícola y pecuaria menor.

—La Mérida Turística, con la cual mejorarían fachadas de predios del segundo cuadro de la ciudad y autorizar calles peatonales nocturnas para la atracción del turismo.

Carnestolendas

