Funcionarios que buscan reelección, sin campaña en horas laborales

Emitirían reglas para quien busca repetir

Quienes pretendan reelegirse como alcaldes o diputados locales, sin dejar su cargo, no podrán hacer campaña en días y horas laborales, ni asistir a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos para promover el voto, entre otras disposiciones y lineamientos que hoy aprobarían en sesión extraordinaria los consejeros electorales estatales.

A falta de lineamientos definidos en la ley electoral sobre quienes buscan su reelección sin dejar la alcaldía o la diputación local, al igual que en el pasado proceso electoral de 2018, los consejeros emitirían hoy las reglas, para que la competencia sea más equitativa y justa.

Ante eso informaron que, en la sesión extraordinaria para hoy, entre otros acuerdos a aprobar está el de las reelecciones, donde se advierte que los candidatos podrán realizar actos de campaña siempre que observen las siguientes reglas:

En días y horas hábiles laborables no podrán realizar actos de campaña, ni asistir a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor de sí mismos o de otras candidaturas.

Tampoco podrán ordenar, autorizar, permitir, tolerar o disponer de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición en razón de su cargo, para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a su favor o de otras candidaturas.

No podrán condicionar o suspender la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares por: la promesa o demostración del voto a su favor, la promesa, compromiso u obligación de asistir, promover o participar en algún evento o acto de carácter político o electoral, y realizar o participar en cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista, de logística, de vigilancia o análogas en su beneficio.

Tampoco podrán amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales, en dinero o en especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios o programas públicos, o no realizar obras públicas u otras similares, para el caso de que no se efectúe alguna de las conductas señaladas.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Elecciones /Nuevas reglas

Ni bases de datos ni medios

No podrán utilizar las bases de datos de las personas beneficiaras de programas sociales o de gobierno para su beneficio o cualquier otro fin electoral, ni emplear medios de comunicación social oficiales, o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet oficiales y las redes sociales que se utilicen en razón de su cargo para su beneficio o cualquier otro fin electoral.

No recursos públicos

No podrán usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los militantes o electores y en general, que sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la contienda.