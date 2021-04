Hermano de una candidata rompe vidrio de un auto

TIXMÉHUAC.— Narciso Balam López, hermano del candidato a la alcaldía por el partido Nueva Alianza, Carlos Balam López, denunció ante la Fiscalía a Glaider Pantí Cervera, hermano de Angélica Pantí Cervera, candidata a la alcaldía por el PRI en este municipio, porque le rompió el cristal de su vehículo Platina de un puñetazo.

Tras el ataque, Narciso Balam López interpuso su denuncia que quedó registrada con el número GE/477/2021.

Anteanoche fue el inicio de campaña del abanderado por Nueva Alianza.

Agresión

“Eran las 9:15 de la noche cuando me dirigí a comprar aguas y refrescos a la tienda La Paloma, en la calle 21 entre 14 y 16 del centro del municipio”, explicó.

“Estaba en ese lugar cuando se apersonó Gleider Pantí Cervera; yo ya estaba dentro del carro y empezó a gritar ‘¿qué problemas tienes conmigo? Yo le dije no tengo ningún problema a lo que el me contestó que ‘pues ahora lo vas a tener’ y de un puñetazo me rompió el cristal de mi carro Platina blanco con placas ZAE-669-A del lado del conductor”, agregó Narciso Balam.

“No contento con eso estaba buscando otro vehículo de algún simpatizante de Nueva Alianza para agredir”, recordó el demandante. En ese evento se encontraban el presidente estatal del partido de Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez; el candidato a diputado por el XII Distrito, Javier Fernando Ek, y el coordinador de campaña del candidato a diputado, Demóstenes Rosado Sosa. Durante su discurso, Carlos Balam López, lamentó los hechos del hermano de la candidata priista.— Arnulfo Peraza Rodríguez