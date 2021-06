Incidentes en Umán y Seyé

Morena gana en tres de las casillas de Hunucmá

Las elecciones de alcaldes y diputados federales y estatales se caracterizaron ayer por la tardía apertura de casillas y el no respeto de la sana distancia para prevenir los contagios de Covid-19.

En Hunucmá, la mayoría de las casillas abrió a las 9 de la mañana, una hora tarde, y eso causó quejas de vecinos que llegaron temprano porque debían ir a trabajar.

Tanto al abrir como al cerrar las casillas ocurrieron discusiones entre las mareas “azul” del PAN y “guinda” de Morena. En el Cecytey, cuando ya habían cerrado las tres mesas de votación, los panistas comenzaron a gritar cuando entró la representante general de Morena.

En el municipio hubo casillas de 11 secciones, entre ellas la 172 en el colegio Nachi Cocom; 173 en el preescolar Nueva Creación; 174 en el Cecytey; 177 en la escuela Jacinto Canek en la colonia Santo Domingo; 178 en el plantel Felipe Carrillo, en la vía a Sisal, y 182 en el kínder Lorenzo Zavala.

En la casilla 179 en Palacio desde la mañana fue alta la afluencia de gente y las autoridades invitaron a un vecino a retirarse porque al parecer vestía playera azul con el logotipo del PAN.

En la 176, en la céntrica escuela Serapio Rendón, abrió a las 8:30 a.m., informó un representante del INE.

En la 180, en la secundaria José León Bojórquez, había muchos simpatizantes del PAN. A pregunta expresa, algunas personas dijeron que ahí vota Alberto Padrón Romero, alcalde con licencia y candidato a diputado local por el Distrito VIII estatal, y que por eso había grupos de choque de ese partido.

Ahí mismo, observadoras de partidos dijeron que solo ocurrieron algunos problemas por el atraso en la apertura de la casilla.

En la casilla 175, en la primaria Pablo Moreno, una persona se dijo enojada porque siempre votó ahí pero ayer llegó y le dijeron que la cambiaron a otra.

Las casillas 183 y 184, ambas en Sisal, se instalaron en la primaria Amado Nervo y en la exAduana, respectivamente, bajo custodia de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Una persona comentó que anteanoche, a las 11, personal del PAN le llevó despensas.

Otros sisaleños dijeron que esperan que estas elecciones sean para que a Sisal le vaya mejor, que durante los seis años del PAN en el Ayuntamuento no mejoró en nada el puerto, que todo quedó en promesas de campaña.

La casilla 181, en la escuela Felipe Carrillo Puerto en la colonia Álvaro Obregón, la fila para votar avanzaba fluida y en orden, se observó.

En todas las casillas no hubo sana distancia ni gente que vigile que se cumpla.

A los adultos mayores se les dio preferencia para entrar sin hacer largas filas. Varias personas dijeron que el INE debió abrir una casilla especial para adultos mayores y con discapacidad.

Según los carteles oficiales de resultados, en la casilla 186, de Texán, Morena ganó con 174 votos la alcaldía y con 171 la diputación del Distrito VIII; el PAN obtuvo 95 y 93 sufragios respectivamente.

En la 183 Básica, en Sisal, Morena ganó la diputación federal con 168 votos, la curul estatal con 156 y la alcaldía con 155. El PAN logró 76, 76 y 92 sufragios en ese orden.

En la 178, Morena ganó la curul federal con 203 votos, la curul estatal con 184 y la alcaldía con 185; el PAN tuvo 113, 108 y 126 sufragios.

En Umán, durante la jornada electoral, la Policía atendió los reportes de que grupos de jóvenes a bordo de camionetas recorrían rumbos de la ciudad y causaban temor en casillas.

Oficiales fueron a la casilla de Villas de Umán, a cuyas puertas se pelearon jóvenes presuntamente del PAN y Movimiento Ciudadano, quienes de las palabras pasaron al conato de golpes.

A unos minutos del cierre y a unos metros de una casilla en el fraccionamiento San Lorenzo, policías estatales detuvieron una camioneta con jóvenes, los revisaron, les hallaron una cerveza y los dejaron irse.

La gente llegó desde antes de las 8 a.m. a las casillas, pero la mayoría de ellas abrió a las 8:30 o 9 a.m. porque algunos funcionarios no llegaron y se tuvo que esperar a los suplentes o elegir a los mismos votantes.

En algunas casillas sucedieron incidentes por lo lento de la votación y la espera de poco más de una hora, ya que no había personas que orienten sobre cuál es su casilla.

Además, algunas personas se quejaron por la falta de filtros sanitarios en la entrada de casillas, como en la secundaria Raquel Dzib Cicero, donde se vieron largas filas sin la sana distancia.

En la casilla 1004 del fraccionamiento Piedra de Agua hubo quejas porque desapareció la casilla del fraccionamiento Paseos de Itzincab, donde también votaban los de la comisaría de Itzincab, quienes ayer tuvieron que ir a Piedra de Agua.

Por las votaciones se reforzó la seguridad en Umán. Desde anteayer sábado 5 el helicóptero de la SSP sobrevoló la ciudad y patrullas municipales y estatales hicieron recorridos.

Los candidatos del PAN a la alcaldía, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, y de Fuerza por México, José Manuel Chablé Chalé, fueron a votar acompañados de su familia en la casilla 996, en la escuela Salvador Alvarado.

La candidata de Morena, Kenia Walldina Sauri Maradiaga, votó en la casilla 991 en la secundaria Raquel Dzib Cicero.

A las 6 p.m., las casillas, unas 72 en 24 predios, cerraron, algunas con gente aún en la fila para votar.

Mucha gente, entre representantes o simpatizantes de partidos, esperaban afuera por los resultados.

En Seyé, desde temprana hora se observó el acarreo de gente a las casillas.

Aunque camionetas, autos y mototaxis de los acarreos obstaculizaron la circulación a las puertas de algunas casillas, la Policía Municipal no hizo algo al respecto.

Además, a vista y paciencia de las autoridades se repartieron playeras del PAN y del PRD, incluso a las puertas de las casillas.

En Motul, desde temprano se formaron filas largas de personas ante las casillas.

Pero se toparon con nuevas medidas por la pandemia del Covid-19, como en la casilla 666, donde esperaron afuera (antes entraban a la explanada) y se quejaron de dejar a los adultos mayores bajo pleno sol.

A las 9:06 a.m. la gente comenzó a gritar y 20 minutos después comenzaron las votaciones ante la presión de los que hacían fila desde las 7 de la mañana.

En la 667 personas discutieron a gritos para que se abra. A las 9:19 a.m. abrió.

En la casilla 670, en la primaria José María Morelos y Pavón, la presidenta, Adamari Balam Pool, no fue, se reportó enferma de Covid-19.

En la 668 fue larga la fila para votar. Ahí pasó un convoy de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Investigación que recorrió las casillas de la ciudad.

En la 669, donde antes estaba Cordemex, representantes de partidos quisieron entrar con playeras azules.— María Inés Castilla Quintal/ Carolina Uc Quintal/ Edwin Canché Pech/ Miguel Ángel Cárdenas Pech/ Mauricio Can Tec/ José Candelario Pech Ku

De un vistazo

Cierre puntual en Motul

En Motul, todas las casillas cerraron a las 6 p.m. Llamó la atención que no se concentró la gente afuera para esperar los resultados de la votación.

Altercado en Timul

En Timul, comisaría de Motul, en la casilla 671 en la primaria Salvador Alvarado, ocurrió un altercado cuando el priista José Torres pretendió entrar con un bulto en la espalda y lo evitaron simpatizantes de varios partidos.

Tres patrullas municipales y dos de la SSP llegaron a la casilla para prevenir disturbios, hasta que salgan los resultados.

Izamal

El 75% de las casillas abrió tarde, el atraso fue de hasta hora y media.

Sitilpech

En la casilla 199, en la comisaría de Sitilpech, desde las 6 a.m. se formó larga fila de vecinos para votar.

Al final se tuvo que sustituir a varios funcionarios para que esa casilla abra finalmente.