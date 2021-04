Jungla política: Pobreza en Mérida

Pobreza en Mérida

“No cabe duda que en el sur profundo se resiente más el olvido de los políticos de siempre, no solo por la falta de servicios públicos, como bacheo de calles o limpieza de maleza, si no porque los mismos vecinos se sienten agredidos”, expresó Nelly Ortiz, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de Mérida, al visitar la colonia La Guadalupana. Ahí tuvo la oportunidad de escuchar de viva voz de los vecinos la discriminación “urbana” que tienen que afrontar, ya que no cuentan con avenidas, alumbrado público, tampoco hay parques o plazas, como si en el sur no tuvieran derecho a tener un mejor estilo de vida…

Estigma en Kantunil

Rodeado de simpatizantes e integrantes de su equipo, el candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Kantunil, Abraham Guevara Gamboa, realizó ayer una caminata de unos 2 km, para culminar con la presentación de sus propuestas, entre las que destacan la creación de una Dirección de Turismo, así como de una clínica de servicios médicos. “Vamos a cambiar el estigma de abandono en el que se encuentra nuestro municipio”, exclamó, tras presentar a los jóvenes “con ganas de servir a la gente” que estarán apoyándolo durante su campaña.

Los animales

Además de justicia social para personas vulnerables, otro de los pilares de la 4T es el respeto a los animales, afirmó el candidato de Morena a diputado federal del tercer distrito, Oscar Brito. En una jornada de petición del voto en el centro de esta capital, recordó que la agenda legislativa de su partido, acerca de este tema, fortaleció los mecanismos para proteger a la fauna, sobre todo a perros y gatos.