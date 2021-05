''La victoria está cerca'', dice en su cierre Castro Bello

Ante más de 10 mil campechanos reunidos en el campo de béisbol “Leandro Domínguez”, Christian Castro Bello cerró su campaña en el municipio de Campeche y se comprometió a apoyar a todos los sectores, atraer inversiones para generar empleos y propiciar la reactivación económica en el campo, en la pesca y en el turismo, pero sobre todo, “vamos a tener un gobierno honesto, transparente, que combatirá con todo la corrupción”.

Acompañado del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y de los exgobernadores Abelardo Carrillo Zavala, Salomón Azar García, Antonio González Curi, Jorge Carlos Hurtado Valdez y Fernando Ortega Bernés, Castro Bello lanzó un mensaje de unidad, de fuerza, para obtener la victoria el próximo 6 de junio.

Christian Castro ha firmado sus compromisos ante la gente y en este evento lo hizo de nuevo.

El rojo y el blanco predominaron entre los más de 10 mil asistentes al estadio. El azul y el amarillo aportaron su buena ración de gente, ondeando las banderas de los partidos coligados para la defensa de Campeche.

Las matracas y el griterío rompieron la tranquilidad del barrio de Santa Lucía. Miles de voces corearon el nombre de Christian y le manifestaron su respaldo.

Desde el centro de la larga pasarela que salía del escenario, Castro Bello aseguró que enseñará a Morena cómo se gobierna: “A los campechanos no les voy a fallar porque me he preparado para ser gobernador y juntos haremos el mejor gobierno de Campeche. Sin embargo, a pesar de estar a la cabeza en las encuestas, no hay que confiarse y el domingo 6 de junio vamos a demostrar quién va a ganar. Lo tenemos que hacer de manera contundente para no dejar duda de nuestra victoria”.

“Del otro lado, como dice Don Chava (candidato a diputado federal), les están temblando las patitas como los becerros al nacer”, dijo.

“La victoria electoral está cerca y vamos a ganar para defender a los campechanos, a sus familias. Nada nos detiene porque unidos somos invencibles...”, manifestó el candidato de la coalición “Va X Campeche”.