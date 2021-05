Candidato de Morena a la alcaldía de Conkal da positivo a Covid

MÉRIDA.- A unos días de que concluyan las campañas electorales (próximo 2 de Junio), el candidato de Morena a la alcaldía de Conkal, Melchor Cetina, suspendió sus giras proselitistas tras resultar positivo a Covid-19.

El propio candidato dio a conocer lo anterior por medio de un mensaje que publicó anoche en su cuenta de Facebook.

"Hace dos días me retiré de mis actividades proselitistas al tener síntomas de resfriado común, acudí al médico de manera inmediata y responsable. Me ordenaron una prueba de Covid-19, la cual salió positiva. Me encuentro estable y aislado siguiendo las instrucciones médicas", explicó.

Melchor Cetina recordó que el coronavirus ha causado a nivel mundial mucho daño a la salud con muchas muertes.

"Hoy desafortunadamente soy parte de ello. Agradezco infinitamente las muestras de afecto y cariño de mis colaboradores, simpatizantes y equipo de trabajo a quienes reconozco su enorme esfuerzo. Pido a las familias a seguir cuidándose con las medidas preventivas", expresó.

Al presentarse la infección a 10 días de que concluyan las campañas, el aspirante morenista ya no podrá estar presente en el cierre de esta etapa; Además es posible que no pueda salir a ejercer su voto, ya que el ciclo de la enfermedad es de por lo menos 15 días.

En esta recta final los aspirantes de diversos partidos políticos han relajado las medidas de higiene y protocolos para evitar contagios de Coronavirus. Incluso trascendió que en varias casas de campaña de los candidatos del PRI, PAN y Morena, tuviero que reducir sus actividades preelectorales por Covid-19.

Aunque no hay un reporte concreto sobre el número de casos, se ha visto que varios colaboradores de campaña han tenido que "guardarse" hasta 15 y 20 días por el riesgo o sospecha del contagio de Covid. Esto a 3 semanas que Yucatán entró al semáforo epidemiológico amarillo.