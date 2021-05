Menos representantes

Ocho partidos no llegan ni al 30% de los necesarios

Sergio Chan Lugo, representante del PAN ante los órganos electorales de la entidad, señaló que en la elección tendrán a los dos observadores propietarios por casilla, aunque no en todos los centros de votación tendrán suplentes.

“Tampoco completamos a los de representación general, porque de última hora notificaron a los partidos que aumentó el número de estos, y fue ese incremento el que no alcanzamos cubrir”, dijo.

“Pero al menos en todas las 2,186 casillas que se instalarán el próximo domingo seis de junio en todo el Estado habrá representación panista, para estar vigilantes y cuidando que la jornada electoral transcurra conforme a la ley, y donde no fuera así, se denunciará”, afirmó.

En el caso del PRI, aunque no se confirmó, tendría presencia en el 100% de las casillas, pero no en todas con los dos representantes que les corresponde, sobre todo en los municipios donde no tienen candidatos a alcalde.

Fernando Balmes Pérez, presidente de la Junta Local del INE, agregó que los demás partidos políticos tuvieron menos del 24.80% de registro de representantes de casillas, y el que menos tiene es el Partido Encuentro Solidario (PES), con solo 513, que representa el 4.55%.

Los otros partidos quedaron como sigue:

Nueva Alianza Yucatán (único partido estatal, los demás son nacionales) registró a 2,482 representantes, que es alrededor del 23% que se necesitaba para cubrir todas las casillas.

Después del PAN, PRI y Morena, sigue el PVEM, con 2,794 representantes con el 24.80%; le siguen Movimiento Ciudadano, con 2,739 representaciones; Fuerza Por México, que apuntó a 2,603; el PT tendrá 2,029 representantes, el PRD registró a 1,592, RSP, a 661, y el PES, como indicamos, 513.— D.D.M.