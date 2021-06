Nada detiene su derecho a sufragar

Dan ejemplo de civilidad vecinos de Chemax

CHEMAX.— Con un poco de timidez, pero contento, Víctor Armando Chimal Dzib, de 18 años de edad, quien padece de una discapacidad de nacimiento y no puede caminar, apoyado por su madre llegó a la casilla 0081 en la escuela “Hermilo Abreu” en silla de ruedas a emitir su voto por primera vez, por lo que algunos vecinos lo ayudaron para entrar a votar.

En plática con el joven, manifestó que desde hace unos días se sentía contento porque por primera vez votaría, luego de cumplir sus 18 años, y que su discapacidad no era impedimento para que acuda a emitir su voto, por lo que le pidió a su madre que lo ayude para acudir a la casilla.

Comentó que desde temprano pidió a su madre que lo ayude a vestirse y arreglarse para acudir a votar. Lo bueno fue que en cuanto se abrió su casilla le dieron prioridad para que sea uno de los primeros, luego algunas personas lo ayudaron para subir su silla de ruedas en la banqueta. No mencionó por quién votó, pero aseguró sentirse contento por haber hecho uso de su derecho.

Armando Chimal comentó que vive en la colonia San Pedro, relativamente cerca de donde se instaló la casilla, de modo que rápido llegó e ingresó al plantel.

Dijo que su situación al no poder caminar no iba a ser pretexto para no votar y aseguró estar contento de hacerlo por primera vez, esperando que gane por quien votó.

Del mismo modo María Lucía Uch Kumul, quien tiene 39 años de edad y que desde que nació no puede caminar, manifestó que acudió sola a votar, como siempre lo ha hecho. Incluso ella misma se desplaza con su silla de ruedas a donde quiera.

La electora que tuvo que conducirse con su silla de ruedas por más de un kilómetro para llegar a su casilla, pero eso no le importó, sino que le sirve de ejercicio, ya que se fortalecen sus brazos y es saludable para su cuerpo.

Ella votó y luego se retiró como llegó: por sus propias manos impulsando su silla de ruedas.

Aseguró que con alegría acudió a votar y exhortó a la gente para que se conduzca con respeto y que no haya ningún tipo de violencia, pues “solo se trata de ejercer tu voto y ya, si gana por el que voté qué bueno, si no, ni modo, para la otra será”.— Juan Antonio Osorio Osorno