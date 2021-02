No he inscrito mi candidatura en el PRI, dice Felipe Cervera

“No me he inscrito para ninguna candidatura, yo estoy atento de lo que decida mi partido, pendiente para poder respaldar a quienes resulten candidatos y candidatas dentro del proceso. Lo único que le pido a los dirigentes de nuestro partido es lo que siempre he pedido, respeto a los militantes, respeto a la ley”, dijo ayer Felipe Cervera Hernández, al hablar del conflicto en el PRI por las candidaturas a las diputaciones locales.

Sobre el trabajo legislativo, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, informó que están en espera de que el próximo miércoles 24 resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proceso de algunas organizaciones civiles contra el Congreso, en torno al tema del matrimonio igualitario, y “tengan la seguridad que los diputados acataremos lo que decidan los ministros”.

Entrevistado en el Congreso al concluir la sesión solemne en la que se entregó la medalla “Héctor Victoria Aguilar”, de lo que informamos en nota aparte, Cervera Hernández reiteró que en el caso de su partido, se le ha mencionado para muchas cosas y en su momento fue muy claro, “yo tenía una aspiración para un distrito electoral federal, no se dio por las estrategias de partido, lo he dicho, lo respeto, respaldo quienes han quedado en esas candidaturas y quedo pendiente”.

Preguntado sobre los conflictos internos del PRI, donde lo mencionan incluso como aspirante a diputado local por el IX distrito, con lo que no está de acuerdo el presidente estatal de ese partido, Francisco Torres Rivas, como se ha informado, el diputado respondió:

“En el tema del PRI, qué bueno que me preguntas porque se ha prestado, veo yo, a mucha especulación sin sentido; de hecho, yo quiero recordarles que hace un par de semanas me comentaron que no me habían visto en las inscripciones en el PRI y les dije: no me han visto porque yo no me he inscrito para ninguna candidatura”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Cervera Hernández añadió que él está atento de lo que decida su partido pendiente, para respaldar a quienes resulten candidatos y candidatas dentro del proceso y, lo único que pide a los dirigentes del PRI es lo que siempre he pedido: respeto a los militantes, respeto a la ley, respeto a los procedimientos, porque, si se mantiene la legalidad y el respeto hacia los militantes, las cosas van a salir muy bien.

Sobre la molestía que se ha dicho del presidente estatal del PRI que se niega a aceptar que Cervera sea candidato de nuevo, el entrevistado dijo:

“Mira, yo no me quiero meter a especular las razones, lo que sí sé es que hubo un proceso abierto, una convocatoria, se inscribieron muchos compañeros y compañeras en esa convocatoria y habrá de respetarse, insisto, la legalidad; deberá respetarse la legalidad y tener respeto a la carrera política de las personas que están decididas a participar en este proceso, los demás, lo que tenemos que hacer es sumarnos a las estrategias del partido, de nuestras candidatas y candidatos para llevar a buen puerto nuestro proceso electoral”.

Respecto a la llegada de representantes del Comité Nacional del PRI por este conflicto de las candidaturas, manifestó: “Sé lo que han publicado, pero también sé que todo lo que se ha publicado no es necesariamente cierto. Ha habido muchos rumores, en su caso no desmentidos, por eso te decía yo que agradezco esta entrevista porque incluso habemos otros actores políticos a los que nos han involucrado en el tema sin nada que ver en esta situación”.

Por cierto, el enviado de Ciudad de México, como informamos, ayer fue Mariano González Aguirre, secretario de atención para los Estados en oposición, quien el mismo martes por la noche se regresó a la metrópoli luego de reunirse con el presidente estatal del PRI, y al parecer ahora lo de las candidaturas se está resolviendo en Ciudad de México.

Hasta anoche solo estaba pendiente por definir las candidaturas en los distritos VIII y IX, en este último porque al parecer no había aceptado ser el aspirante Cervera Hernández, y en el otro porque no se definía si sería un hombre o mujer, por la cuestión de paridad.

Retomando le entrevista del diputado Cervera, precisamente sobre si sería candidato por el IX distrito, el legislador consideró que esas son estrategias de partido que deberán acompañar, y de su parte lo que hay, es “una gran solidaridad a todos los aspirantes, hombres y mujeres del PRI que han demostrado las ganas de participar y lo que nos corresponde a los demás es fortalecerlos, ayudar a que lleguen a buen puerto”.

“Yo lo he dicho, las estrategias se las dejo al partido, el partido tiene que definir y de acuerdo a las circunstancias de cada quien, quien le sirve en la boleta, dentro del proceso electoral y quien le sirve más atendiendo lo que tiene que atender, yo no he participado en ninguna mesa de negociación porque no tengo nada que negociar, tengo un trabajo que hacer en el Congreso y si las estrategias del partido definen otra cosa pues con mucho valoraré como respaldar esas estrategias del partido o no, mientras tanto estoy concentrado aquí en este trabajo”, afirmó.

Respecto al tema del matrimonio igualitario, el diputado recordó que ya lo han dicho y en lo particular él ha sostenido que están atentos a lo que dicte la Suprema Corte de Justicia, “y lo que instruya, mi sugerencia para este Congreso pues es acatar como debe ser, no puede estar a discusión y lo que dictamen en el sentido que sea, entiendo que el día 24 estarán sesionando con este tema y por lo que resuelvan este congreso deberá acatar”.

Cervera Hernández comentó que precisamente por esperar lo que resuelva la Suprema Corte, tienen pendiente todavía la iniciativa sobre este mismo tema, que presentó también el año pasado el Poder Judicial del Estado, para no errar en el sentido de la legislación, hay que esperar a ver que va a ordenar la Suprema Corte de Justicia, e insistió que este congreso deberá acatar como marca la ley.