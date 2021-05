Mujeres apoyan a candidato del PRI

Nutrida asistencia en caminata de Mario González

TIZIMÍN.— Cientos de mujeres de la cabecera municipal caminaron anteayer por las calles de esta ciudad para apoyar al candidato del PRI a la alcaldía, Mario González González.

Las mujeres que corearon la frase “Tenemos presidente” y el nombre del abanderado priista, comenzaron a arribar a la Avenida Progreso alrededor de las 4:30 de la tarde y en la hora indicada iniciaron la marcha encabezada por el candidato y por el aspirante a diputado local, Josué Castillo Amézquita.

En el derrotero, las asistentes gritaron consignas a favor del PRI y vitorearon a sus candidatos.

Sobre la marcha se agregó al contingente la candidata suplente a la diputación federal, Lourdes Chan Dzul, en representación de Sansón Palma Santos, el abanderado del PRI al Congreso de la Unión.

Lourdes Chan Dzul se dirigió a la multitud en maya y en español, dando constancia de su ascendencia maya y cumpliendo junto con Palma Santos los requisitos que la ley electoral exige para el primer distrito federal.

“Nosotras las mujeres somos aguerridas, nos alumbra el sol y somos como la luna, iluminamos a todo el mundo, somos la fuerza y con esta fuerza vamos a llevar a nuestros candidatos a la victoria”, resaltó.

“Aquí en el PRI somos incluyentes, ustedes son hijas, nietas, hermanas, madres, tías, abuelas, son la fuerza que se necesita para ganar este 6 de junio”, agregó.

Por su parte, Castillo Amézquita afirmó que “no hay duda que ganaremos Tizimín”.

“¡Vamos fuerte, vamos recio, vamos 3 de 3, con Sansón Palma, con Mario González y con un servidor!”, añadió.

Antes de tomar la palabra el candidato priista, las cientos de mujeres reunidas en el Centro aplaudieron fuerte y gritaron a todo pulmón: “¡Mujeres unidas jamás serán vencidas!”, en referencia a las agresiones y ataques contra Pamela Arceo Gómez, candidata a regidora en la planilla de González González.

“En 2018 también hicimos una caminata de puras mujeres y hoy me da gusto encabezar otra con todas ustedes”, indicó.

Contra la violencia

“Hoy lo digo con toda firmeza, ¡No a la violencia en contra de las mujeres, ni violencia física ni violencia verbal, de ningún tipo, quiero decirles que a las mujeres se les respeta!”.

“Nosotros no atacamos, no dividimos, somos incluyentes y hemos hecho una campaña limpia, de propuestas y contacto directo con la gente, un proyecto viable, realista, no de inventos y ocurrencias con tal de tratar de engañar a la gente”.

“Son tiempos de solidaridad, de trabajar unidos por Tizimín y con las mujeres de nuestro municipio lo haremos realidad este 6 de junio. Nosotros creemos en ellas, las defendemos y son nuestra fortaleza. Aquí se les quiere y se les respeta”, señaló Mario González

“Soy y seré un aliado de las mujeres y hoy caminamos juntos y aquí se encuentran conmigo muchas mujeres dándonos su respaldo”.

González González llamó a votar por el proyecto de unidad y trabajo para Tizimín y por Sansón Palma y Josué Castillo, para que juntos sumen esfuerzos en beneficio del municipio.