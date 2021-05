Opera sin fondos Morena Yucatán

Aún no hay fecha de solución, dice el líder partidista

Desde hace más de un mes Morena en Yucatán opera sin recursos económicos, no le han pagado ni a su personal y no saben cuándo se resuelva esta situación, “pero aun así seguimos trabajando en la calle apoyando a los candidatos, como cuando empezó el partido, sin dinero, sin recursos, porque no teníamos ni prerrogativas”, informó su presidente estatal, Mario Mex Albornoz.

También informó que, aun cuando ya se entró en la etapa final de las campañas, la dirigencia estatal de su partido todavía no resuelve las impugnaciones que presentaron los afectados en la selección de sus candidatos, pero esto no es exclusivo de Yucatán porque en igual situación se encuentran militantes y simpatizantes de su partido en otras entidades.

Respecto a por qué no estuvo presente en la conferencia de prensa que ofreció el senador y delegado de su partido en Yucatán, Ovidio Peralta Suárez, otro dirigente nacional morenista y los candidatos a la alcaldía de Mérida, diputaciones locales y federales, dijo que no lo invitaron.

“No se hizo la invitación al comité ejecutivo estatal, nos enteramos por otras vías de que se iba a dar (la rueda de prensa)”, expresó sin hacer más comentarios sobre el asunto ni si eso fue porque sigue el enfrentamiento y divisiones entre la dirigencia estatal y el delegado con sus candidatos.

Sobre la crisis económica por la que atraviesa su partido en Yucatán, confirmó que “efectivamente, estamos esperando que se resuelvan los temas del uso del recurso, actualmente los recursos financieros del partido están en manos del comité ejecutivo nacional, no ha autorizado desde marzo ningún gasto o uso de recursos al comité estatal”.

El dirigente añadió que así están en todos los estados, “todo lo que son los recursos de la cuestión de fiscalización, el tema de finanzas, los recortes de gastos de candidatos, los gastos de ellos, los recursos en especie que se dan a los candidatos están en manos del comité nacional, nosotros no estamos ejerciendo ni las prerrogativas porque no las autoriza el secretario de finanzas y desconocemos cuándo se resolverá”.

“Pero seguimos trabajando: vamos a las caminatas, a los eventos de candidatos y candidatas apoyando a los compañeros que están en el territorio, aún sin los recursos como lo hemos hecho siempre, cuando se inició el partido cuando no había nada ni prerrogativas, seguimos apoyando y trabajando con los candidatos”, afirmó.

Respecto a los problemas internos en su partido por las candidaturas para estas elecciones, el entrevistado informó que “hubo impugnaciones, pero no las presentamos en el comité estatal, fue por parte de militantes y aspirantes a candidaturas que ejerciendo su derecho, buscando salvaguardar sus derechos políticos, como militantes y ciudadanos impugnaron varias candidaturas y hay procedimientos que continúan todavía”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Esos procedimientos de impugnación tendrán alguna respuesta, no se han desechado, quizá la Comisión Nacional de Honor y Justicia buscó desecharlos, pero en realidad esos procedimientos siguen varios pasos que todavía no se han resuelto finalmente, todavía continúan en el caso de Yucatán y otros estados”, comentó.