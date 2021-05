Pablo Gamboa ofrece crear más espacios públicos

Pablo Gamboa Miner, candidato a diputado federal por el Distrito III de Mérida, presentó ayer martes su plan legislativo, con propuestas elaboradas tras 30 días de campaña y a un mes de las elecciones.

Entre ellas se menciona la construcción de 15 nuevos parques con conexión a internet en Ciudad Caucel y colaboración en la construcción de más casetas de vigilancia.

Yucatán requiere legisladores con seriedad y experiencia, expuso el candidato en un desayuno realizado en un hotel del centro de la ciudad, en el que presentó su plan legislativo ante los medios de comunicación.

El plan que hoy presento será una hoja de ruta de mi labor como diputado federal y, por tanto, servirá para evaluar mi desempeño como legislador, remarcó.

Según comentó, el origen del plan legislativo se dio con las demandas que la ciudadanía le expuso en caminatas durante 30 días “de caminar, de sentir a la gente”.

Hemos tenido muchas reuniones con la sociedad civil, arquitectos, médicos, maestros, colegios de abogados y de ingenieros, para ver qué es lo que sentía la gente y los problemas que requieren atención urgente, refirió el candidato a diputado federal en compañía de su suplente, el doctor Ariel Castillo.

Hoy lo que estamos viendo son dos temas en nuestros hogares: la pandemia y obviamente la reactivación económica, apuntó.

Este paquete de propuestas abarca cuatro ejes:

1) Desarrollo urbano para todos: la salud va primero, educación sin brechas y desarrollo en igualdad.

2) Prosperidad y empleo. Recompensa al esfuerzo, potenciación de subsidios y el fortalecimiento de los derechos laborales.

3) El futuro verde. Ordenamiento, amigos del medio ambiente, transporte urbano de calidad y combate al maltrato animal.

4) El Congreso cercano. Lo que hemos hecho ya como diputados y encuentros para gestionar los recursos necesarios.

Luego expuso que personal de salud busca una certeza laboral, que no le cueste de su propio bolsillo la compra de gel antibacterial, cubrebocas, guantes, etcétera.

Sobre el tema educativo, “¿qué nos han dicho los maestros. Ellos requieren una computadora, una herramienta nueva sobre todo para dedicar al futuro no solamente de Mérida, sino de todo México: nuestros hijos”.

Si no preparamos bien a los maestros no podremos exigirles que den una buena educación. ¿Qué proponemos para el sector educativo? Una buena certeza laboral. Hay muchos maestros y maestras que no tienen certeza laboral, que no tienen basificación, que tienen contratos de cinco o seis meses porque no cuentan con esa basificación.

“¿Qué es lo que estamos proponiendo? Basificaciones justas sobre todo para maestros y médicos, transparentes en los sectores de salud y educativo”.

De la mano con este tema de educación, estamos proponiendo la recuperación de espacios públicos como lo hemos hecho en el Paseo Verde, el Parque Paseo Henequenes y Villa Palmira.

Por internet lo que estamos escuchando hoy día es el rezago educativo que nos pegará a largo y mediano plazo, apuntó Gamboa Miner. Hemos platicado con maestros que tienen de 40 a 50 alumnos y se conectan ocho o nueve personas en línea porque el internet es un extra para muchos hogares del poniente y del sur, donde la gente no tiene cómo pagar el servicio y tampoco hay espacios públicos o parques para que sus hijos puedan acudir a seguir estudiando.

Después añadió que de la mano de esto, buscarán los maestros tampoco paguen el internet.

Igual el candidato propone atención a la mujer, a los adultos mayores y personas con algún tipo de capacidad.

Prosperidad y empleo, emprendimiento son otras de sus iniciativas. Antes había premios del Instituto del Emprendimiento, como el Premio de la Juventud, hoy ya desaparecieron.

Tenemos que fortalecer e incentivar a los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores a emprender en sus hogares. Hoy día la gente joven y adulta mayor perdió su empleo, hay jóvenes de 20 a 25 que no encuentran empleo, también hay adultos, y no solo adultos mayores, un sector de la población arriba de 45 años de edad fue despedido y no tiene capacidad de buscar empleo, que no tiene esa suerte de encontrar empleo.

Hay que empujar el tema emprendimiento con un crédito a las mujeres, con un crédito para sus hogares que es lo que ellas necesitan. Un empujón del propio gobierno, crédito a la palabra, remarcó.

Asimismo, falta fortalecimiento de derechos laborales para maestros y personal médico.

Respecto al futuro verde, indicó, hemos reforestado tanto el parque Paseo Verde como el Paseo Henequenes. En el Paseo Verde plantamos 35,000 árboles en 2013, de los cuales sobrevivieron 29,000.

En el Paseo Henequenes comenzamos con una plantación de 7,000 árboles ahí en Francisco de Montejo. Hoy me atrevo a decir que es de las obras más importante del gobierno del Estado, el cual nosotros empezamos en el 2017 con asignación de recursos por parte del Congreso de la Unión, fui particularmente gestor de ese proyecto.

¿Qué es lo que estamos viendo sobre los sectores de restauranteros, hoteleros? Mucha dificultad en el transporte público, lo que quieren es tener una voz que no tienen ahora. Lo que estamos proponiendo con el gobierno del Estado es hacer un canal de comunicación con los sectores más afectados en torno al paradero de camiones.

Del Congreso cercano, ofreció un presupuesto federal participativo. De 2015 a 2018 fui el diputado que más recursos gestionó de Yucatán, aseguró.

A su decir, hoy tenemos un diputado federal con cero iniciativas no solamente para el distrito, sino para Mérida y Yucatán, con cero gestión en recursos, para obra pública, para escuelas, para el sector salud, para el transporte.

Según explicó, el Congreso cercano es también hacer encuentros con la ciudadanía, en encuentros que se llamarán “Pláticas con tu diputado”, para seguir viendo los problemas del distrito y posibles soluciones.

El plan legislativo cuenta con 37 propuestas totales en los cuatro ejes. Las propuestas son de tres tipos enfocadas al ámbito estatal, metropolitano, al III Distrito.

Para casos como Ciudad Caucel, tiene propuestas específicas “que han rebasado la atención por parte de las autoridades”.

Las tres propuestas para Ciudad Caucel las estamos presentando en las caminatas, expuso. Caucel requiere una atención específica de las autoridades. Para que nos demos idea, hay un poco más de 80 mil personas viviendo en Caucel, está a la par de Kanasín.

Caucel está creciendo aceleradamente, pero sin un ordenamiento, consideró. Hace falta recuperación de espacios públicos, hace falta una... no le llamaré perrera municipal, sino un refugio de animales; una campaña de esterilización de perros y gatos por la cantidad de animales que hay. En Caucel necesitamos mínimo recuperar de 10 a 15 espacios públicos para que se vuelvan parques, necesitamos nuevas escuelas, necesitamos centros de salud y sobre todo el tema del transporte.

Las propuestas son de recursos para solucionar los embotellamientos de las dos principales vías de acceso a Ciudad Caucel y viviendas dignas para las familias, con gestión de recursos para construcción de cuartos adicionales, precisó.

La construcción de 15 nuevos parques con internet en Caucel para llevar al cabo acciones de prevención del delito, y tener conexión rápida con fines educativos, son otras de sus propuestas.

Lo hicimos en el Paseo Verde, afirmó. Si les damos las herramientas necesarias a los niños, les damos un balón de fútbol y clases de música, de guitarra, de violín, de flauta, de fútbol o de béisbol, ese niño no venderá drogas más adelante, hay que combatir el tema de la prevención del delito de la mano con el deporte y la recuperación de espacios públicos.

¿Qué pasa con un terreno baldío? Es un espacio lleno de maleza, tiran animales muertos, tiran basura, comentó.

De igual modo, expuso que contribuirán en la construcción de más casetas de vigilancia para reducir los robos a casa habitación. Este tema es muy importante. Hay que proponer un sector policíaco para Caucel.

Asimismo, destacó que cuando gane el 6 de junio volverá a ser diputado cercano al III Distrito, pero sobre todos con las propuestas que están presentando y las gestiones necesarias que se requiere en el sur y las comisarías.

También expresó que fue una derrota perder la gubernatura de Yucatán en 2018, pero siguen siendo la primera fuerza en el estado y por eso en estas elecciones están compitiendo los actores más representativos del partido y demostrar que sí se puede.

Al ser cuestionado sobre la boda de Rommel Pacheco, candidato del PAN a diputado federal al III Distrito y si ésta sería parte de una estrategia para obtener más votos, Gamboa Minero se limitó a decir: “no estuve invitado” y que eso se lo deberían preguntar a él.

Las propuestas del plan legislativo estarán en su página de internet (https://pablogamboa.mx/) para descarga.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

El plan legislativo se enviará al gobernador y al presidente municipal, a las cámaras empresariales, a los colegios de ingenieros, abogados y de todas las instancias civiles en general, ofreció.

El doctor Ariel Castillo presentó las propuestas de salud y una de esta será el consultorio móvil con servicios ampliados.

En redes puede seguir al candidato a diputado federal por el III Distrito como “Pablo Gamboa Miner” en Facebook; @PabloGamboa_MX en Twitter y @pablogamboam en Instagram.

De un vistazo

Desarrollo urbano.

El candidato Pablo Gamboa dijo que entre sus iniciativas están el cuidado de los recursos naturales y la mejora del transporte público. “¿Qué estamos proponiendo nosotros? Un puente con los ciudadanos hacia el gobierno del Estado. Los (cambios de) paraderos han afectado muchísimo no solo al poniente, sino que siguen afectando muchísimo en el transporte al sur de la ciudad”.