Panistas se suman al PRI en Tizimín

Más de 100 harán labor a favor de Mario González

TIZIMÍN.— Luego de caminar por la mañana en las colonias Los almendros y San Martín, por la tarde en el rumbo de la Ex-Coca y la colonia Centro y de encabezar reuniones vecinales en la cabecera municipal, anteayer lunes, el candidato del PRI, Mario González, viajó a Sucopo y encabezó una emotiva reunión donde líderes del PAN encabezados por Yamily del Carmen Puc Silva y Kathia Citlali Valle Barrera abandonaron las filas del blanquiazul para sumarse al proyecto tricolor e integrarse de lleno a su campaña.

Ante la anuencia de los asistentes, la panista Yamily del Carmen Puc Silva tomó la palabra y expresó públicamente su adhesión a Mario González y aseguró que más de 100 panistas “trabajarán desde ahora por Mario González para llevarlo de nuevo a la presidencia”, se informa en boletín de prensa.

“Lo digo públicamente, hoy dejo el PAN y me decido pasar de este lado a apoyar al candidato Mario González, porque es una persona que me trató bien como presidente y cuando mis compañeras me pidieron su apoyo por algunas peticiones me acerqué a él a pedírselo y encontré una respuesta positiva, tomo esto como algo muy valioso, y hoy les digo, así como pasé a tocar las puertas de sus casas para votar por Acción Nacional hoy les pido que se unan al proyecto de Mario González, es la mejor opción, no me queda la menor duda y con ello vamos a hacer que se beneficie Sucopo”.

“Les agradezco a mis manzaneras por estar siempre conmigo, sin ellas no soy nada y también le agradezco a doña Kathia que se une con sus manzaneras para ser parte de este proyecto a favor del pueblo y es el que representa Mario González”.

“Venimos a unirnos más de 100 panistas, espero trabajar en armonía con doña Loire, no venimos a causar problemas, al contrario, venimos a sumar a más personas a esta campaña”.

El candidato priista agradeció el apoyo y le dio la bienvenida a los panistas de la comunidad que dijeron estar de acuerdo con la decisión de Yamily Puc.

“Nuestro proyecto es incluyente, y todos tienen un lugar en él para hacerlo realidad”, señaló González González.

“Ustedes me conocen, siempre apoyamos a los habitantes de la cabecera municipal y las comisarías, sin importar colores, yo no distingo, nosotros trabajamos por los ciudadanos y eso me ha permitido regresar a las comisarías y verlos de frente.

"Aquí en Sucopo hemos invertido en infraestructura y en acciones que beneficiaron a la gente ”, recordó el abanderado tricolor.

“Vamos a construir, en política se suma, no se resta ni se divide, al contrario, siempre debemos convocar a la unidad porque al final de cuentas somos tizimileños y todos nos conocemos”.

“Vamos a regresar a Sucopo las veces que sea necesario y cuando yo sea presidente de nueva cuenta aquí estaremos para seguir transformando a la comisaría”.

El candidato priista pidió la confianza y el apoyo “para trabajar de la mano, reforzando la amistad, el objetivo no es hacer distinciones, sino que todos perseguimos un objetivo: el proyecto se llama Sucopo”.

Nos ha tocado la etapa más difícil que incluyó recortes presupuestales y que le pegó fuerte a los tres niveles de gobierno, sin excepción, muchos programas se dejaron de aplicar y varios proyectos se frenaron”.

“Pero eso no nos dobla, estoy seguro que saldremos de esta adversidad y haremos que Tizimín crezca más y ustedes contarán con el respaldo de Mario González”.

“Sucopo seguirá por el camino del desarrollo, así lo quiere su gente que nos dará la victoria”.