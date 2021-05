Candidato invita a Laura Bozzo a presidir el DIF en municipio de Veracruz

MÉXICO.- Luis Armando Lozano Acosta, “Paolo Botti”, ex participante del programa “La Academia”, invitó a la conductora Laura Bozzo a presidir el DIF municipal si gana las elecciones del próximo 6 de junio.

“Para mí es un gran honor. Te admiro mucho Laura, yo sé que eres una persona valiente y muy humanitaria y esta labor es muy importante porque nosotros queremos en nuestro municipio realmente llevar al progreso”, dijo en un vídeo.

Paolo Botti va por alcaldía en Veracruz; invita a Laura Bozzo al DIF mil gracias ❤️ me encantaría pero lo estoy evaluando 🥰 https://t.co/7K4dPOsZLU — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 12, 2021

Laura Bozzo respondió a la invitación

“Y yo soy de las que me gustan las cosas pequeñas. O sea, a mí me gustaría mucho poder… Lo voy a evaluar obviamente, pero me gustaría poder armar guarderías ahí, trabajar con las madres solteras, con los niños abandonados”.

Previamente la conductora expresó: “Encantadísima que mi Botti, que lo quiero tanto, que vino a saludarme por el día de la Madre y me dejó en estado de shock. Me ha ofrecido que sea presidenta del DIF honoraria, obviamente”.

Lozano Acosta se registró el 26 de abril como candidato ante el Organismo Público Local Electoral.