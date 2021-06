Partidos solicitan intervención del Iepac y Guardia Nacional por anomalías

En el primer corte de la sesión permanente en el Iepac, tras un receso a las 10:45 horas, se integró la primera comisión que enviaron a Xocchel y Kanasín, donde los partidos reportaron varios incidentes. Cabe destacar que hay un reporte que consta de 26 incidencias de violencia y escándalos en casilla, hasta el momento.

En los citados lugares, diversos partidos acusaron de que se les está negando el acceso a los votantes que simpatizan con otros partidos, diferentes a los de quienes controlan la entrada y salida de las casillas.

Tarde apertura de casillas: Iepac reporta

Hasta las 13 horas se reportó que de las 2,816 casillas electorales, ya estaban funcionando 2,645 que son el 97.78%, y se estimó que al final si se logrará instalar el 100%, de acuerdo con reportes del INE y el Iepac.

El reporte por distrito es el siguiente:

El 98.94% en el distrito 1.

97.16% distrito 2.

99.02% distrito 3.

94.95% distrito 4.

95.21% distrito 5.

100% distrito 6.

98.90% distrito 7.

98.24% distrito 8.

96.69% distrito 9.

100% distrito 10.

96.41% distrito 11.

96.88% distrito 12.

98.83% distrito 13.

98.42% distrito 14.

97.40% distrito 15.

En cuanto a los 26 incidentes reportados hasta esa hora, Hidalgo Victoria Maldonado -secretario ejecutivo del Iepac- informó que 17 ya estaban resueltas. La mayoría se debió a una queja por partidos que portaban playeras de color azul y otros en rojo.

Por el momento solo se tiene constancia –formal- de cuatro casos de violencia en el interior de las casillas, alborotos fuera de las mismas, y por no permitir el acceso de representantes de partidos.

PRD solicita intervención de la Guardia Nacional por anomalías

En la sesión, la representante del PRD solicito la integración de una comisión para acudir a Xocchel donde en todas las casillas desde que abrieron no dejan entrar a votar a todos los electores. Acusó que solo se permitió el acceso a los simpatizantes del PAN.

“Se requiere la urgente intervención del Consejo y hasta de la Guardia Nacional, porque esa situación pone en riesgo no solo la elección en ese municipio, sino hasta la integridad de a quienes no dejan pasar, y sus representantes”, dijo la perredista Erika Moreno.

A esta petición se le sumó Jorge Castillo representante del PT, quien añadió que incluso a sus acreditados en esas casillas de Xocchel ya fueron amenazados, y agregó que en Tinum también personas con vestimentas azules deciden quienes pasan a votar.

Más acusaciones entre partidos

Mario Farfan representante del PRI reportó que, en las casillas de la sección 515 no dejan entrar a representantes del PRI, igual en la Nueva Mayapán, la casilla 406y cerca hay una “Casa Amiga del PAN”, donde reparten dinero, comida bebida y se les retiene su credencial a los electores.

El priista añadió que también se siguen retrasando la apertura de casillas en donde no llegaron los funcionarios de casillas, porque los capacitadores electorales esperan mucho a que lleguen los suplentes, en vez de pedirle a los que están en la fila esperando para votar, que asuman esa responsabilidad, como marca la ley.

La representación de Movimiento Ciudadano denunció que, en las seis casillas de Kanasín no respetan la normatividad, al no acudir los funcionarios, no designan a los de la fila para completar la mesa directiva de esos centros de votación, sino que los capacitadores los escogen.

Los de Morena se quejaron porque en el norte y oriente de la ciudad, no dejan pasar a sus representantes de casillas, mientras que los de Fuerza Por México FXM reportó que en la casilla 121 de Dzilam Bravo gente del PRI condiciona y amaga a la gente, y la que no es de ese partido no entra a votar, y el del PES dijo que en Progreso los policías municipales amenazan a sus simpatizantes.

De la misma forma señalaron más presuntas irregularidades en las votaciones de Chumayel, Ticul, Kopomá y reiteradamente en Kanasín.

Finalmente se decidió pedir al Consejo electoral de Mérida atienda las quejas de esta ciudad, e integrar la primera comisión especial con el consejero Roberto Ruz, la representante del PRD y el representante suplente del PAN, así como una oficialía electoral para viajar a Xocchel y Kanasín para intervenir por las quejas presentadas.