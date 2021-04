Poco interés en espacio electoral

Solo 2 candidatos publican registro de transparencia

De los más de 900 candidatos que buscan las 106 alcaldías de Yucatán y 25 diputaciones locales, solo dos aspirantes han subido su información al Observatorio Electoral que se instaló para que, entre otras cosas, los electores puedan conocer quiénes son los candidatos, a qué se dedican, cuál es su patrimonio y sus compromisos con la transparencia y el combate a la corrupción.

Javier Montes de Oca Zentella, nuevo presidente del Comité de Participación Ciudadana, recordó que desde el pasado 9 de abril, cuando se iniciaron las campañas en el estado, se puso a disposición de los candidatos el Observatorio Electoral para que se den a conocer.

Pero, dijo, hasta hoy no parece haber mucho interés en este espacio.

Aparentemente los partidos son los responsables de que los candidatos no suban al Observatorio Electoral, porque para ello los institutos políticos deben asignar incluso las claves a sus candidatos y si no se los dan, por obviedad los aspirantes no pueden acceder.

El presidente del Comité ciudadano reiteró que “desde el principio estamos invitando a los candidatos a subir su información a una plataforma que está en la página del Instituto de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales en el estado, para que los ciudadanos conozcan más sobre ellos”.

Además, remarcó que quizás la mayoría no lo ha hecho porque no es tan sencillo como pareciera, ya que se les pide sobre todo presentar la información que se les exige cuando son funcionarios, o sea cumplir con las tres de tres (su información patrimonial, de interés y fiscal), así como la tres de tres de género, no solo su nombre y fotografía para decir que ya cumplieron.

Aunque, en su opinión, esto no debe ser un problema para quienes son o eran servidores públicos, ya que la ley los obliga a transparentar su información cada año y por ello deberían tenerla a la mano.

Incluso el dirigente consideró que quizás por eso los primeros y únicos que hasta la fecha lo han hecho han sido los panistas Renán Barrera Concha, quien busca reelegirse como alcalde de Mérida, y Karla Vanessa Salazar González, aspirante a diputada local por el distrito V.

Asimismo, continuó el entrevistado, quienes cumplan con subir la información a este observatorio serán los que demuestren que de verdad están comprometidos con la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y el combate a la corrupción, que es uno de los principales objetivos por los que se creó este espacio.— David Domínguez Massa

De un vistazo

Leyes

Montes de Oca Zentella expresó su confianza en que al final todos o la gran mayoría de los candidatos cumplirán con subir la información al Observatorio Electoral porque, para quienes ganen las elecciones, esto es un ejercicio que tendrán que hacer no solo una vez, sino cada año porque así se los exige la ley, mediante la Contraloría del Estado.