Prioridad: salud, economía familiar y el agua

Candidata priista ofrece devolver la voz al Distrito II

MÉRIDA.— A una semana de distancia de las elecciones, la candidata del PRI a Diputada Local por el Distrito II, Carolina Herrera Casares, cerró filas con simpatizantes y militantes de distintas colonias, que le refrendaron su apoyo para llevarla al Congreso del Estado.

“Tenemos claro que las campañas se ganan con sensibilidad, responsabilidad y sobre todo, escuchando; de esa forma ha sido la contienda de los dos últimos meses, por eso la campaña ya la ganamos y ahora vamos a ganar la elección y recuperar el distrito para darle voz”, señaló.

La candidata del tricolor, aseguró que tras una campaña limpia, honesta y de cercanía, cuenta con el panorama de la situación que atraviesan las familias de las colonias por las que contiende, lo que le ha proporcionado armas para generar una Agenda Legislativa que le dará prioridad al Sector Salud, Economía Familiar y el cuidado del Agua.

Asimismo, indicó que recorrer las calles de estas colonias, era la única manera de recoger de viva voz de sus habitantes las necesidades que están atravesando, más ahora con la pandemia.

Nada de lo que la gente me ha platicado me es ajeno; dijo, pues como meridana, mucho de lo que ellos me señalaron, lo vivo en carne propia, la falta de servicios públicos de calidad, la baja presión del agua, la falta de apoyos para incentivar el empleo, son solo algunos temas en los que voy a concentrar esfuerzos.

Carolina Herrera afirmó que como diputada, se comprometió a trabajar directamente con la gente del Distrito II Local, regresando de manera constante y realizando las gestiones necesarias para brindarles una mejor calidad de vida.

“Sé muy bien que en esta labor hay que tocar puertas, y así será, trabajaré con todos los órdenes de gobierno, gestionando y entablando el diálogo cada que así se requiera para llegar a acuerdos que favorezcan a todos los grupos y sectores, y más que nada a las personas que más apoyo necesitan”.

La abanderada priista también dijo que cuenta con la capacidad y perfil a la altura de lo que los meridanos del distrito, demandan.

Acompañada de familias y vecinos de la demarcación, destacó que es una mujer trabajadora, sensible a las necesidades y sobre todo una mujer de resultados.

“Este 6 de junio recuperaremos el Distrito, la gente ya decidió y así lo han manifestado; y a partir de mi ingreso al Congreso Local, no vamos a descansar hasta devolverle la dignidad tanto al dos, como a toda la ciudad, porque de la mano de mis compañeros candidatos, haremos que Mérida crezca y consolide los sectores que son su fortaleza”.

Antes de concluir agradeció a todas las familias y meridanos que la estuvieron acompañando en esta labor de campaña; “no los voy a defraudar porque el dos, ya tiene la voz de una mujer que si cumple”.