Verónica Camino asegura que “no vamos a ceder”

La candidata del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia municipal de Mérida, Verónica Camino Farjat, aplicará en el Ayuntamiento, si gana la contienda electoral del 6 de junio, la “política de austeridad” que el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve en el país.

“Tengo que ser congruente con lo que he hecho. Una de las primeras iniciativas del Presidente y que aprobamos en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados es su programa de austeridad”, destacó la senadora con licencia en visita al Diario como parte del diálogo en vivo con los candidatos a la alcaldía de Mérida inscritos ante el Iepac.

“Con deuda o sin deuda, el programa de austeridad tiene que aplicarse”, respondió sobre cómo pagaría la deuda de las lámparas del alumbrado público de la ciudad. “Necesito saber cuántos recursos puedo recuperar y cuántos se han perdido en procesos viciados y corruptos. Hay que tener una planeación del gasto y repartirlo equitativamente, cuando cuente con toda esta información definiría de qué forma enfrentaré esa deuda.

“No vamos a ceder, no vamos a dejar de hacer y confío en el plan de austeridad”.

Verónica Camino afirmó que el alcalde Renán Barrera Concha debió analizar muy bien el camino jurídico de la cancelación del contrato.

“Qué lástima que por un capricho tengamos esta deuda absurda. Conocemos el proceso de contratación y los especialistas en derecho le advirtieron que no procedería la cancelación”.

Además de los temas sugeridos por los ciudadanos y las preguntas de los periodistas Hernán Casares y Regina Montañez, cuyas respuestas están a disposición en la cuenta “Diario de Yucatán” de Facebook, los que siguieron la transmisión en vivo a las 11 de la mañana realizaron cuestionamientos sobre la polémica incursión de Verónica Camino al Partido Verde Ecologista (PVEM) y a Morena.

Otros temas

También sobre su candidatura rechazada inicialmente por los morenistas locales y el presunto apoyo a Félix Salgado Macedonio, hoy excandidato a la gubernatura de Guerrero y acusado de delitos sexuales.

Los lectores insistieron en esta pregunta, alertó Regina Montañez. ¿Qué respondes a los señalamientos de que en poco tiempo pasaste a tres partidos y a la inconformidad que ocasionó tu candidatura entre los militantes y líderes locales?

“En el partido Verde ya estaba preestablecido por una coalición. Nunca me afilié a él, pertenecí a su bancada, me mantuve esperando que hubiera una oportunidad de crecimiento político, pero no la hubo. Tenía la invitación de participar (con Morena) desde tiempo atrás, esperé alguna oportunidad de trabajo comprometido por parte de la institución, pero no lo hubo”, explicó.

“Como hace todo profesional o persona, si estás en un lugar donde no se te permite seguir avanzando, ya no hay convivencia, pues buscas otro. Y lo mejor es cuando te invitan. No me afilié al Verde, cuando entro a Morena tampoco me afilio, no era período de afiliación. Estoy como candidata externa”.

Hubo muchas voces de inconformidad, el propio dirigente estatal del partido se manifestó en tu contra, ¿están fundamentadas esas inconformidades o son intereses del partido?, reiteró Casares Cámara.

“No estuvo fundamentada porque el presidente estatal (Mario Mex Albornoz) conocía cuáles eran las formas de dar las candidaturas. Estaban en los acuerdos emitidos por el partido, más me extraña cuando tuve la oportunidad de conversar con él en tres ocasiones”, explicó. “Sabía desde antes que yo iba a ingresar a la bancada de Morena y en ese momento el tema de la candidatura en Mérida no estaba definido.

“No era mi pretensión entrar y competir, de ninguna forma, pero la invitación fue constante por parte de muchos liderazgos al interior del partido. Me dijeron que por qué no compito por Morena si había acompañado la transformación durante dos años y medio. Me dijeron que es una oportunidad muy grande para el partido.

“No me preocupo por el posicionamiento del presidente estatal, me preocupa más qué habría allá detrás del él”.

¿Y qué habría?, cuestionó de nuevo el periodista de Central 9.

“Tiempo al tiempo”, señaló la candidata. “A todos los que no les pareció esta forma en que soy candidata, es muy respetable. Esos comentarios se han ido apagando poco a poco cuando conocen los motivos y razones por los que me invitaron a participar, y también en las pláticas en la calle, los ciudadanos después de escucharme y cuando se enteran que desde hace dos años y medio estoy acompañando la Cuarta Transformación de este país, la visión cambia”.

“Muchos medios hicieron su trabajo tratando de culparme de muchas cosas, pero hasta hoy no lo han podido comprobar, simplemente porque no lo hay”.

Otro tema por el cual recibió numerosas críticas en su momento fue su posicionamiento sobre las acusaciones contra Salgado Macedonio, quien ya no es candidato a la gubernatura, pero no por las acusaciones de presuntos delitos sexuales, sino porque no comprobó los gastos de precampaña.

Nos pide el cibernauta Eduardo que le preguntemos por qué defendió a Salgado, se le planteó.

“Querido Eduardo, no lo defendí. Si escuchan bien el vídeo oirán que digo que cada quien tiene que pagar por lo que comete. Para ello hay que exigir a las autoridades competentes que hagan su tarea, la Fiscalía tiene ciertos problemas así como sucedió aquí, en que el fiscal renunció por corrupto. Usé una mala expresión, no era la correcta, pero no me cansaré de decirle a las mujeres que tienen que denunciar”.

La candidata informó que mantendrá el “paso deprimido” porque es una infraestructura de la ciudad, pero hará una auditoría para corroborar que la empresa que recibió el contrato no es “fantasma” y que los trabajos de reparación donde se gastaron cientos de millones fueron acordes a lo que necesitaba la obra.

También sacará de Xmatkuil el Carnaval y lo traerá a la ciudad porque cada año abre un boquete de $30 millones a la recaudación del impuesto predial.

Todavía no tiene una sede para este festejo popular.— Joaquín Chan Caamal

En un tema reservado fuera del diálogo en vivo, se le preguntó a la licenciada Camino Farjat sobre el programa de reforestación y áreas verdes en la ciudad.

“El Ayuntamiento ha hecho caso omiso a la responsabilidad que le corresponde. Si tuviera un control y un orden sobre el mapa de la ciudad, del municipio en total, allí tendría la claridad de dónde se necesita”, señaló.

“Cuando piden los permisos de construcción y licencias de uso del suelo van saliendo la densidad y dónde están las áreas verdes. Las áreas verdes son responsabilidad del Ayuntamiento, no de otras personas. Hay una ley de asentamientos humanos que consideran los espacios verdes”.

“En Ciudad Caucel me sucedió siendo diputada local: resulta que en las áreas para espacios públicos iban a construir casas porque les dieron los permisos de construcción, ¿entonces de quién es la responsabilidad, quién dio los permisos?”

“Es una falacia la que promueven de que Mérida tiene más áreas verdes. Se han reducido en los últimos seis años, antes había seis metros cuadrados por persona, hoy son 3.6 m2 por persona. Los parques públicos son planchas de cemento, lejos de que sean un área verde”.

“Se les ocurrió llenar de concreto y pasto sintético los parques en vez de espacios naturales. ¿Para qué sirve sembrar árboles donde ya hay?, están sembrando árboles debajo de los propios árboles. Se están haciendo a los mismos, ya sea Renán, el Ayuntamiento y quien le diseñó la estrategia de arborización. O es para que digan que hacen algo”.

La senadora con licencia reveló algunos datos del Instituto Municipal de Planeación, los cuales establecen que la zona de ocupación debe ser de 80%, debe tener 20% de área verde, 20% de área permeable, 10% de área arbolada y 10% de área jardinada.

“La suma de estos porcentajes arroja 140% de las áreas, lo que no es correcto porque rebasa el 100%”.

“Además, el reglamento autorizó la reducción de terrenos para viviendas y de qué manera se puede exigir al propietario que plante un árbol, tendría que sacrificar un cuarto para tener un árbol”.

“La propiedad privada es privada, las áreas verdes son responsabilidad de la autoridad municipal”, afirmó.

